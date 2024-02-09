«Как завещал Миядзаки»: стример взялся проходить Elden Ring с помощью азбуки Морзе и уже победил первого серьёзного босса

Хотя с релиза Elden Ring прошло уже почти два года, геймеры продолжают гоняться за наиболее изощрёнными способами прохождения и без того хардкорной игры. На этот раз сообщество удивил испанский стример Silithur.

Как подметили журналисты издания Metro, Silithur взялся проходить фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром от студии FromSoftware, используя для этого всего лишь одну кнопку.

Silithur настроил систему так, чтобы команды передавались игре с помощью азбуки Морзе. Персонаж исполняет то или иное действие, получая различные комбинации длинных и коротких сигналов.

Один клик — уворот, два нажатия — бег влево (если долгие) или вправо (если короткие), три — удар, четыре — встать на месте. Примечательно, что стример использует азбуку Морзе на протяжении всей игры, а не только в боях.

Что касается прогресса, то к настоящему моменту Silithur удалось победить первого серьёзного босса — Маргита, охраняющего вход в Замок Грозовой Завесы (см. видео с триумфом выше), — однако Годрика стример пока одолеть не смог.

Несмотря на ограниченный прогресс, пользователи остались впечатлены инициативой Silithur и отметили, что режиссёр Elden Ring Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) наверняка задумывал такой способ прохождения игры: «Как завещал Миядзаки».

Пока Silithur пытается пройти Elden Ring с помощью азбуки Морзе, фанаты изнывают без официальных новостей об анонсированном уже почти год назад дополнении Shadow of the Erdtree.