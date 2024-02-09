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Чем заняться в открытом мире Rise of the Ronin — новые детали «крупнейшего и самого амбициозного» ролевого экшена авторов Nioh

Разработчики Rise of the Ronin из студии Team Ninja (серия Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty) раскрыли новые подробности ролевого экшена в первом видеодневнике и публикации в PlayStation Blog. Авторы рассказали о месте и времени действия игры, особенностях открытого мира и второстепенных занятиях.

Источник изображений: PlayStation Blog

Источник изображений: PlayStation Blog

События Rise of the Ronin разворачиваются в Японии 1860-х годов, в период бакумацу — смутного времени конца эпохи Эдо, закончившегося упразднением сёгуната и переходом власти к императору. После прибытия «чёрных кораблей» американского коммодора Мэтью Перри (Matthew Perry) Япония была вынуждена заключить неравноправные договоры с США (а впоследствии и с другими западными странами) и открыть для них свой рынок. В результате сёгун потерял поддержку части населения и сформировалась оппозиция — начались столкновения между крестьянами и полицейскими силами правительства.

В роли безымянного ронина (самурая без хозяина), оставшегося без своего напарника, игроки будут путешествовать по стране и выполнять поручения жителей. В отличие от Nioh и других проектов студии, вместо линейных уровней, заканчивающихся сражением с боссом, Rise of the Ronin предложит обширный открытый мир. Авторы создают его с огромным вниманием к деталям, стараясь воспроизвести все особенности исторической эпохи.

Пользователи посетят несколько крупных городов, включая Иокогаму, Эдо (старое название Токио) и Киото — в каждом из них традиционная японская культура переплетается с западными влияниями. Игроки увидят консульство США, чайнатаун, гостевой дом Йокогамы, маяк, поселение для иностранных солдат, парк Ямасита, знаменитые храмы Асакусы и Киото, императорский дворец и бордели.

Другие детали из видео и публикации:

  • Rise of the Ronin называют «крупнейшим и самым амбициозным» проектом Team Ninja и Koei Tecmo;
  • по мере прогресса игроки получат доступ к более быстрым ездовым лошадям и дополнительному снаряжению для верховой езды;
  • планер, на котором сможет летать герой, основан на чертеже Иккансая Кунитомо (Ikkansai Kunitomo) — изобретателя и оружейника эпохи Эдо;
  • крюк-кошка позволит не только быстро передвигаться по локациям, но и захватывать врагов;
  • навыки владения планером и крюком-кошкой особенно пригодятся для попадания в необычные места каждой локации, куда нельзя добраться обычным способом (там игроков ждёт награда);
  • предусмотрена система быстрого перемещения между знамёнами, у которых также можно пополнить ресурсы. С тех же точек стартуют пользователи, присоединившиеся к мультиплеерной сессии;
  • в открытом мире встретятся сомо (somo) — бывшие самураи, ставшие богатыми торговцами и фермерами. Для них можно выполнить особые задания;
  • на карте происходят случайные события под названием «Предопределённая судьба» (Preordained Fate), которые могут больше не повториться;
  • уничтожая врагов, герой повышает уровень безопасности в каждой зоне и улучшает отношения с её жителями;
  • помимо квестов, среди побочных занятий представлены тренировочные бои с ранее встречавшимися противниками в додзё, ябусамэ (конная стрельба из лука), артиллерийская подготовка и поиск кошек.

Rise of the Ronin
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Rise of the Ronin выйдет 22 марта эксклюзивно для PlayStation 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: rise of the ronin, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
rise of the ronin, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
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