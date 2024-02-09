Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в первом за семь лет новом выпуске шоу HideoTube рассказал об источнике вдохновения и уровне кинематографичности «шпионского боевика следующего поколения» под кодовым названием Physint.

По словам Кодзимы, фанаты упрашивали его сделать аналог Metal Gear последние восемь лет, однако, основав собственную студию, гейм-дизайнер стремился к чему-то новому — так зародилась идея сначала Death Stranding, а потом OD.

В разгар пандемии COVID-19, в 2020 году, Кодзима заболел так сильно, что перенёс операцию и даже написал завещание: «Я был на самом дне и чувствовал, что не смогу вернуться к созданию игр… Тогда я осознал, что люди умирают».

«Я подумал, раз пользователи так этого хотят, я должен слегка изменить свои приоритеты. Меня всё ещё тянет создавать что-то новое, но я решил [вновь] сделать шпионский экшен», — вспоминает Кодзима.

На анонсе Physint в студии Columbia Pictures (принадлежит Sony Pictures) Кодзима уверял, что боевик сотрёт грань между играми и фильмами, предложит почти фотореалистичную графику и новый взгляд на интерактивное окружение.

«Это и игра, и фильм. Поэтому мы были в Sony Pictures. Новый шпионский экшен. Само собой, в первую очередь это игра. Но если ваша мама увидит вас за ней, то подумает, что вы смотрите фильм», — настаивает Кодзима.

Сроки выхода и платформы Physint не уточняются, но известно, что производство стартует после завершения работ над Death Stranding 2: On the Beach. Релиз сиквела курьерского экшена ожидается в 2025 году на PS5.