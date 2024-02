Sony PlayStation 5 вдвое превзошла Xbox Series X и S по продажам

На конец 2023 года продажи Sony PlayStation 5 оказались примерно вдвое выше, чем у Xbox Series X и S. Такими данными в минувший четверг поделился с инвесторами в ходе квартального финансового отчёта издатель серии Grand Theft Auto — компания Take-Two.

В адресованной инвесторам презентации компания сообщила, что по состоянию на 31 декабря было продано 77 млн консолей текущего поколения. Данные, представляющие совокупные продажи PS5 и Xbox Series X/S, были получены от IDG Consulting, Newzoo и Ассоциации развлекательного ПО (Entertainment Software Association). Актуальные игровые приставки Sony и Microsoft вышли в ноябре 2020 года. Microsoft точных данных по продажам Xbox Series X/S не привела, а Sony сообщила, что 9 декабря 2023 года продажи PS5 преодолели 50 млн.

Если предположить, что до конца месяца Sony удалось продать ещё 1,34 млн консолей, и данные Take-Two точны, то PS5 к концу 2023 года вдвое обошла по продажам Xbox Series X/S. В конце декабря исследовательская компания Ampere Analysis доложила о троекратном превосходстве PS5 над Xbox Series X/S по объёмам продаж. Ранее Microsoft открыто признала, что «проиграла консольные войны», стабильно сохраняя за собой третье место после PlayStation и Nintendo с момента выхода оригинальной Xbox в 2001 году.

Недостаточно высокие продажи приставок Microsoft породили слухи, что компания планирует расширить каталог своих игр на конкурирующих платформах: Hi-Fi Rush и Sea of Thieves могут выйти на PlayStation и Nintendo Switch, а Starfield и Indiana Jones and the Great Circle — на PlayStation.