Слухи: Huawei работает над VR-гарнитурой вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro

Huawei может выпустить собственную гарнитуру виртуальной реальности Vision, которая составит конкуренцию Apple в этом сегменте. Об этом на китайской платформе микроблогов Weibo рассказал бывший директор по маркетингу Meizu Ли Нань (Li Nan) — по его сведениям, устройство может выйти уже в этом году.

Гарнитура может получить название Huawei Vision или Vision Pro — китайский электронный гигант зарегистрировал эту торговую марку в Китае ещё в 2019 году. Она охватывает несколько продуктов, включая умные телевизоры и очки. Из-за этого Apple, возможно, будет вынуждена при выводе своей Vision Pro на китайский рынок переименовать её.

Есть и некоторая информация о технических характеристиках Huawei Vision Pro — она получит дисплеи Sony MicroOLED с разрешением 4K и жестовую систему управления без задержек; устройство будет работать на собственном процессоре Huawei. Внешнего дисплея по образцу EyeSight не будет, за счёт чего масса китайской гарнитуры окажется 350 г — без малого вдвое меньше Apple Vision Pro; цена же составит 15 тыс. юаней ($2070), то есть почти вдвое дешевле американского пространственного компьютера, который из-за EyeSight весит 600 г.

Господин Ли не сказал, когда выйдет Huawei Vision Pro. Но отметил, что Sony потребуется около полугода, чтобы подготовить дисплей и направить его производителю, то есть официального анонса можно ждать к концу года. Сейчас Huawei предлагает виртуальный монитор Vision Glass. Он оборудуется парой дисплеев MicroOLED с диагональю по 0,49 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей каждый.