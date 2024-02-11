Американский регулятор разрешил Samsung включить функцию выявления апноэ во сне в Galaxy Watch

Samsung получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на использование функции обнаружения апноэ во сне в смарт-часах Samsung Galaxy Watch. Как сообщает The Verge, данная функция появится в носимом устройстве для жителей США после обновления приложения Samsung Health Monitor в III квартале.

Ещё осенью прошлого года Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи одобрило использование носимых устройств для обнаружения перебоев дыхания, поэтому обновление Samsung Health Monitor выйдет в этой стране в первую очередь.

Врачи не считают умные часы надёжным инструментом для обнаружения апноэ во сне и других нарушений здоровья, но это не стало помехой для таких компаний, как Apple, Fitbit, Withings и другие, в попоытках внедрить эти возможности в выпускаемых ими носимых устройствах.

В декабре ресурсу Bloomberg стало известно, что Apple работает над расширенным мониторингом показателей здоровья (включая апноэ во сне и гипертонию) для следующего поколения смарт-часов Apple Watch. FDA пока не одобрило использование Apple этой функции, а компании пришлось удалить в устройстве функцию пульсоксиметра из-за патентного разбирательства с Masimo. Поскольку функция обнаружения апноэ полагается на показания встроенного пульсоксиметра, её появление в смарт-часах Apple Watch теперь под большим вопросом.

Чтобы использовать функцию обнаружения апноэ во сне, пользователям будет необходимо отставлять смарт-часы Samsung Galaxy Watch на ночь включёнными и дважды отслеживать свой сон, каждый раз не менее четырёх часов, в течение 10-дневного периода.

Galaxy Watch отслеживают уровень кислорода в крови пользователя в течение ночи, снижение которого является распространённым признаком апноэ сна и других нарушений сна. По данным клиники Мэйо, перебои дыхания во время сна являются одним из ключевых симптомов как центрального апноэ сна (когда мозг не посылает сигналы дыхательным мышцам), так и синдрома обструктивного апноэ сна, связанного с частичным или полным перекрытием верхних дыхательных путей во время сна.