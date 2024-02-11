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Xiaomi показала интерьер своего электромобиля SU7 с кучей физических кнопок

Китайская компания Xiaomi опубликовала несколько снимков салона своего первого электромобиля SU7, а также видео тест-драйва авто в зимних условиях. Судя по опубликованным изображениям, на руле, приборной панели и других местах салона SU7 размещено непривычно много кнопок.

Источник изображений: carnewschina.com

Источник изображений: carnewschina.com

Хотя стоимость и сроки начала поставок электромобиля Xiaomi остаются неизвестными, информации о нём становится всё больше. Ранее руководство компании говорило о намерении начать поставки в первой половине 2024 года, поэтому можно предположить, что уже скоро детали касательно характеристик и цены SU7 станут известны.

Вероятно, электромобиль появится на Пекинском автосалоне, который пройдёт в апреле. Что касается стоимости, то предполагается, что цена SU7 будет находиться в пределах 300 тыс. юаней ($42 тыс.).

Возвращаясь к интерьеру SU7 следует отметить, что главным сюрпризом стало наличие множества кнопок. Это удивляет, поскольку Xiaomi является технологической компанией и вполне могла сократить количество кнопок до минимума. Основой концепции интерьера стал красивый, интуитивно понятный дизайн. Все важные элементы находятся вблизи от водителя и пассажира на переднем сиденье.

Дугообразная приборная панель объединила в себе проекционный дисплей с достаточно крупным сенсорным экраном и воздуховыпускными отверстиями. По словам разработчиков, такая форма приборной панели не только физически расширяет объём, но также даёт психологическое ощущение пребывания в более свободном пространстве. Интерфейс управления авто и кнопки расположены интуитивно понятно для водителя и пассажира на переднем сиденье.

На центральной консоли расположена кнопка запуска авто, а также четыре переключателя для управления температурой в салоне, скоростью вращения вентилятора, подвеской и активным спойлером. На рулевом колесе и рычагах за ним также присутствуют кнопки, а для информирования о скорости движения и других параметрах можно задействовать не только приборную панель, но и проекционный дисплей.

В компании уверены, что физические кнопки обеспечивают наиболее естественный способ взаимодействия человека с авто. Любопытно, что с помощью специальной док-станции можно добавить ещё больше кнопок, разместив их под сенсорным экраном.

Не секрет, что Xiaomi стремится к тому, чтобы электромобили компании обеспечивали высокую эффективность и запас хода даже в зимних условиях. Распространённой проблемой электромобилей является то, что запас хода существенно уменьшается при низких температурах. Для решения этой проблемы в SU7 разработчики задействовали специальный тепловой насос. На опубликованном видео можно наблюдать, как пара седанов SU7 тестируются на заснеженном полигоне при температуре -33 ºC.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: xiaomi su7, xiaomi, электромобиль
xiaomi su7, xiaomi, электромобиль
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