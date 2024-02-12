Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года

Власти преуспевающих ближневосточных стран давно неравнодушны к идее организации пассажирских авиаперевозок с помощью летательных аппаратов на электротяге, и достигнутое Joby Aviation на этой неделе соглашение с правительством ОАЭ подчёркивает неизменность этого курса. Компания сможет начать коммерческую эксплуатацию своих воздушных такси в Дубае с 2026 года.

Как поясняется в пресс-релизе, пробные полёты будут осуществляться со следующего года, но на коммерческой основе они начнётся лишь годом позже. К тому времени компания Skyports должна будет спроектировать и построить в Дубае четыре площадки для летательных аппаратов Joby Aviation, которые в дальнейшем будет эксплуатировать и содержать. Воздушными маршрутами будут связаны международный аэропорт Дубая, знаменитый искусственный остров Палм-Джумейра, престижный прибрежный район Дубай Марина и центральную часть города.

Появление воздушного маршрута между аэропортом Дубая и районом Палм-Джумейра, например, позволит сократить время путешествия с 45 до 10 минут по сравнению с автомобильным трансфером. Joby Aviation добилась исключительного права на оказание подобных транспортных услуг на территории Дубая сроком на шесть лет. При этом компания будет осваивать и другие районы ОАЭ, но там ей изначально придётся на равных конкурировать с другими стартапами в этой области. Последние, как становится понятно из условий соглашения с Joby Aviation, в течение шести лет после запуска сервиса в Дубае не смогут осуществлять авиаперевозки на коммерческой основе в воздушном пространстве данного эмирата.

Летательные аппараты Joby Aviation используют электрическую тягу для перевозки по воздуху до четырёх пассажиров и пилота со скоростью до 322 км/ч. У себя на родине в США стартап рассчитывает приступить к коммерческой эксплуатации летающих такси с 2025 года в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Аппарат с функцией вертикального взлёта и посадки может переносить по воздуху грузы и пассажиров совокупной массой 453 кг, заряда тяговых батарей должно хватать примерно на 161 км путешествия с учётом обязательного резерва.