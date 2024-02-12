Илона Маск обязали дать новые показания по делу о покупке Twitter

В 2022 году Илон Маск (Elon Musk) приобрёл социальную сеть Twitter, которую позже переименовал в X. Обстоятельства этой сделки изначально вызывали у регуляторов вопросы, но новый владелец не торопился сотрудничать с ними, учитывая давний конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В конце прошлой недели суд постановил, что требования комиссии по повторной даче показаний Маском вполне закономерны.

Первоначально Илон Маск давал показания для нужд SEC в июле 2022 года, но в дальнейшем регулятор накопил достаточно новых материалов по этому делу, поэтому в сентябре прошлого года попытался привлечь миллиардера к повторной даче показаний, но тот не явился в назначенное время, дав понять через адвокатов, что уже выдал всю необходимую информацию ранее, и новые требования комиссии посчитал излишними придирками.

После неявки Маска на очередную дачу показаний в сентябре SEC попыталась создать более удобные для него условия встречи с представителями регулятора, пригласив его в октябре в офис в Техасе, поскольку в этом штате миллиардер формально проживает. Это приглашение Маск также проигнорировал. Окружной судья Лорель Билер (Laurel Beeler) в минувшие выходные постановила, что SEC обладает достаточными полномочиями по вызову Илона Маска для дачи показаний. Сторонам спора она предоставила неделю на выбор места и времени для встречи. Если через неделю они не достигнут договорённости, SEC получит полномочия вызвать миллиардера для дачи показаний принудительно.