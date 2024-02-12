Через пять лет стоимость всех центров обработки данных в мире удвоится до $2 трлн

На прошлой неделе стало известно об инициативе главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) о привлечении $7 трлн средств инвесторов на строительство десятков новых предприятий для TSMC, способных кратно увеличить объёмы выпуска ускорителей для систем искусственного интеллекта. Глава и основатель NVIDIA убеждён, что можно ограничиться и более скромными расходами, и развитию отрасли это не помешает.

Напомним, что главной идеей Сэма Альтмана является создание адекватного количества производственных линий по выпуску ускорителей вычислений, поскольку сейчас возможности имеющихся предприятий явно не покрывают потребностей отрасли. Как сообщает Bloomberg, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не считает, что рост расходов на строительство центров обработки данных в ближайшие годы замедлится, но при этом убеждён, что можно ограничиться и меньшими суммами по сравнению с теми, которые запрашивает Сэм Альтман.

«Мы сейчас находимся в начале новой эры. Сейчас количество функционирующих в мире центров обработки данных примерно соответствует $1 трлн. В течение четырёх или пяти ближайших лет мы получим количество центров обработки данных, работающих с программным обеспечением по всему миру, соответствующее $2 трлн», — заявил Дженсен Хуанг. Он также добавил, что не нужно думать, будто нужно будет покупать больше компьютеров. По его словам, нужно исходить из того, что компьютеры будут становиться всё более производительными, и общее необходимое их количество вырастет не так значительно.