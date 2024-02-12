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Бизнес-мероприятие Microsoft о будущем Xbox оказалось специальным выпуском официального подкаста — где, когда и во сколько его смотреть

В последние недели мельница слухов о будущем эксклюзивов Xbox раскрутилась с невероятной силой, но Microsoft уже готовится расставить все точки над i — компания раскрыла дату презентации новой стратегии.

Источник изображения: Steam (vonthius)

Источник изображения: Steam (vonthius)

Напомним, генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) обещал некое бизнес-мероприятие, на котором компания расскажет о своём «видении будущего Xbox». Шоу ожидалось на этой неделе.

Как стало известно, упомянутое бизнес-мероприятие примет форму специального выпуска официального подкаста Xbox, который начнётся 15 февраля в 23:00 по Москве. Следить за ходом событий можно будет на YouTube.

В рамках подкаста Спенсер, президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) и президент Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтт Бути (Matt Booty) поделятся «новостями о бизнесе Xbox».

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Презентация станет ответом на разгоревшиеся слухи о планах Microsoft выпустить за пределами своей экосистемы ряд крупных эксклюзивов Xbox, включая Indiana Jones and the Great Circle, Starfield, Hi-Fi Rush и Sea of Thieves.

Если верить инсайдеру Nate the Hate, целиком на мультиплатформенные релизы Microsoft переключаться не собирается — речь идёт лишь об избранных играх (Starfield переносить на PS5 якобы не планируют).

По данным The Verge, изначально Microsoft планировала провести презентацию в конце февраля, совместив её с анонсом Hi-Fi Rush для PS5 и Switch, но разгоревшиеся слухи вынудили платформодержателя поторопиться.

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс, Xbox,
Теги: xbox, microsoft gaming, microsoft
xbox, microsoft gaming, microsoft
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