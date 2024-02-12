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Инсайдер назвал слухи о выходе Starfield на PS5 «чистой выдумкой», хотя сам их распространял

Когда поползли слухи о выходе эксклюзивов Xbox на сторонних платформах, инсайдеры поспешили причислить к «перебежчикам» и космическую ролевую игру Starfield от Bethesda, однако теперь берут свои слова обратно.

Источник изображения: Steam (JOHNnanis848)

Источник изображения: Steam (JOHNnanis848)

О том, что Starfield выйдет на PS5 после премьеры дополнения Shattered Space, в начале февраля со ссылкой на свои источники сообщил портал XboxEra. Инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) подтвердил эти сведения.

За прошедшую неделю, однако, Nate the Hate получил обновлённую информацию, перепроверил старую насчёт Starfield для PS5 и теперь утверждает, что космическая RPG всё-таки останется консольным эксклюзивом Xbox.

«Теперь я убеждён, что [релиз] Starfield [на PS5] не состоится, а распространяемая на этот счёт информация была чистой выдумкой», — заявил Nate the Hate в теме на форуме ResetEra.

Источник изображения: GameRant

Источник изображения: GameRant

По данным Nate the Hate, вопреки расхожему мнению, Microsoft не собирается целиком переключаться на мультиплатформенные релизы — речь якобы идёт лишь об избранных и не самых громких играх.

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) добавляет, что в Microsoft якобы пока приняли решение только насчёт портирования Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, тогда как судьба остальных эксклюзивов ещё не решена.

На фоне слухов генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что на этой неделе компания проведёт бизнес-мероприятие, в рамках которого расскажет о своём «видении будущего Xbox».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Слухи, Xbox,
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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