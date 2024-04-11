Игроки Apex Legends получат компенсацию за проблемы с потерей прогресса — восемь лутбоксов

Разработчики условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends из студии Respawn Entertainment сообщили, что компенсируют пользователям возникшие недавно проблемы с учётными записями.

Напомним, на прошлой неделе вызванная неудачным обновлением ошибка привела к потере игроками Apex Legends достигнутого прогресса. Respawn призналась, что «облажалась», и приступила к исправлению ситуации.

Спустя неделю после происшествия Respawn продолжает работу над восстановлением прогресса и контента для затронутых учётных записей, однако теперь готова предложить игрокам компенсацию за доставленные неудобства.

Как стало известно, в качестве благодарности игрокам за понимание Respawn подарит пользователям Apex Legends по восемь наборов Apex — лутбоксов с тремя элементами внешнего вида или валютой для изготовления предметов.

Компенсация будет доступна не только затронутым потерей прогресса учётным записям, но вообще всем игрокам Apex Legends. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо авторизоваться в шутере до 24 апреля (20:00 МСК).

В отрыве от компенсации за проблемы с восстановлением данных наборы Apex в Apex Legends можно получить тремя способами: повысив уровень учётной записи, купив их во внутриигровом магазине или заработав с помощью боевого пропуска.

Ситуация с откатом прогресса — не первое происшествие в Apex Legends за последние недели. В марте хакеры наделили двух участников североамериканского финала Apex Legends Global Series (ALGS) читами — как выяснилось, «веселья ради».