Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Игроки Apex Legends получат компенсацию ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игроки Apex Legends получат компенсацию за проблемы с потерей прогресса — восемь лутбоксов

Разработчики условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends из студии Respawn Entertainment сообщили, что компенсируют пользователям возникшие недавно проблемы с учётными записями.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, на прошлой неделе вызванная неудачным обновлением ошибка привела к потере игроками Apex Legends достигнутого прогресса. Respawn призналась, что «облажалась», и приступила к исправлению ситуации.

Спустя неделю после происшествия Respawn продолжает работу над восстановлением прогресса и контента для затронутых учётных записей, однако теперь готова предложить игрокам компенсацию за доставленные неудобства.

Набор Apex

Набор Apex

Как стало известно, в качестве благодарности игрокам за понимание Respawn подарит пользователям Apex Legends по восемь наборов Apex — лутбоксов с тремя элементами внешнего вида или валютой для изготовления предметов.

Компенсация будет доступна не только затронутым потерей прогресса учётным записям, но вообще всем игрокам Apex Legends. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо авторизоваться в шутере до 24 апреля (20:00 МСК).

Сообщение об акции в самой игре

Сообщение об акции в самой игре

В отрыве от компенсации за проблемы с восстановлением данных наборы Apex в Apex Legends можно получить тремя способами: повысив уровень учётной записи, купив их во внутриигровом магазине или заработав с помощью боевого пропуска.

Ситуация с откатом прогресса — не первое происшествие в Apex Legends за последние недели. В марте хакеры наделили двух участников североамериканского финала Apex Legends Global Series (ALGS) читами — как выяснилось, «веселья ради».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Мы облажались!»: массовый сбой в Apex Legends лишил игроков нескольких месяцев прогресса
Взломщик Apex Legends сорвал финал крупного турнира по игре «веселья ради» — откровения хакера
Хакеры сорвали финал крупного турнира по Apex Legends, взломав двух игроков прямо по ходу матча
Создатель Minecraft основал новую студию и рассказал о следующей игре — старомодном роглайке с «абсурдно сломанными механиками»
«Всем это понравилось»: Amazon обрадовала фанатов новым переносом сериала Fallout
«Забудьте всё, что видели и слышали»: инсайдер раскрыл, что происходит с ремейком Prince of Persia: The Sands of Time
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: apex legends, respawn entertainment, electronic arts, королевская битва
apex legends, respawn entertainment, electronic arts, королевская битва
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 4 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 7 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 11 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.