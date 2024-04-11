Apple разрешит ремонтировать гаджеты с помощью б/у запчастей от iPhone и других устройств

Сегодня Apple объявила, что в скором времени позволит клиентам и независимым мастерским использовать при ремонте её устройств бывшие в употреблении запчасти, что поможет продлить срок службы продукта и уменьшить количество электронного мусора, сократив воздействие на окружающую среду. Бывшие в употреблении запчасти пройдут заводскую калибровку и обеспечат ту же функциональность и безопасность, что и новые оригинальные детали Apple.

«Мы всегда ищем новые способы предоставить нашим клиентам наилучшие впечатления, одновременно уменьшая воздействие, которое оказываем на планету, и ключевой частью этого является разработка продуктов, которые прослужат долго, — заявил вице-президент по аппаратному обеспечению Apple Джон Тернус (John Ternus). — Инновации в дизайне и производстве продуктов обеспечат ремонт с использованием бывших в употреблении запчастей Apple, не поставив под угрозу безопасность, защищённость или конфиденциальность пользователей. Мы рады предоставить нашим клиентам ещё больше выбора и удобства, одновременно помогая продлить срок службы наших продуктов и их частей».

Apple за последние два года проделала большую работу, чтобы обеспечить повторное использование таких деталей, как биометрические датчики, используемые для Face ID или Touch ID. Начиная с этой осени калибровка оригинальных деталей Apple, новых или бывших в употреблении, будет происходить непосредственно на устройствах после установки запчасти. Сам процесс ремонта будет упрощён — клиентам и поставщикам услуг больше не нужно указывать серийный номер устройства при заказе запчастей для ремонта, не связанного с заменой материнской платы.

Процесс подтверждения подлинности запчасти и сбора информации о ней, часто называемый «сопряжением», имеет решающее значение для сохранения конфиденциальности и безопасности владельцев iPhone. Apple распространит функцию «Блокировка активации» на запчасти iPhone, чтобы предотвратить использование запчастей из украденных устройств. Если устройство, находящееся на ремонте, обнаружит, что установленная в него деталь была получена от устройства с включённой блокировкой активации, возможности калибровки для этой запчасти будут ограничены.

Поскольку срок службы устройства увеличивается, Apple стремится предоставить следующим владельцам информацию о ремонте и использованных деталях, которую показывает «История запчастей и обслуживания» в настройках iOS. Начиная с осени 2024 года туда будет добавляться информация об использованных для ремонта бывших в употреблении оригинальных запчастях.

За последние пять лет Apple почти удвоила количество сервисных центров, предоставив доступ к оригинальным запчастям и инструментам Apple и обучив более 10 000 авторизованных поставщиков услуг Apple. Программа самостоятельного ремонта, запущенная в 2022 году, теперь поддерживает 40 продуктов Apple в 33 странах и регионах на 24 языках. Она предоставляет доступ к руководствам, оригинальным запчастям Apple и инструментам, используемым в Apple Store и авторизованных сервисных центрах Apple.