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Покупатели принтеров HP пытаются отстоять право на использование сторонних картриджей в суде

Давно не секрет, что продажа расходных материалов приносит основную прибыль HP Inc. в сегменте устройств печати, но пользователи всё равно пытаются экономить, покупая неоригинальные картриджи. Недавняя попытка компании блокировать подобную подмену вызвала у группы потребителей желание защищать свои права в суде, и теперь истцы пытаются обвинить HP Inc. в нарушении антимонопольного законодательства.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

Издание The Register сообщает, что серия судебных разбирательств в суде штата Иллинойс привела к появлению группового иска, в котором потребители продукции HP Inc. через своих адвокатов пытаются заявить, что «они никогда не подписывали с компанией контрактных обязательств на покупку только чернил марки HP». Вынуждая их приобретать только оригинальные расходные материалы, HP Inc. нарушает ряд положений антимонопольного законодательства, как утверждают истцы.

В период с конца 2022 года по начало 2023 года обновление программного обеспечения начало блокировать принтеры HP Inc. в случае обнаружения неоригинального картриджа. Истцы настаивают, что компания не только должна возместить им расходы на покупку данных картриджей, которые теперь не могут быть использованы по назначению, но и прекратить блокировать применение сторонних расходных материалов.

HP Inc. утверждает, что блокирует на программном уровне только использование сторонних картриджей, которые оснащены клонированными или поддельными чипами, но позволяет применять картриджи, которые повторно используют оригинальные чипы. При этом компания не скрывает, что осуществляет подобный мониторинг, уведомляя пользователей о подобных ограничениях. Законы США, как утверждает HP Inc., не позволяют потребителям оспаривать в суде чрезмерные затраты на приобретение продуктов определённой марки в том случае, если они были куплены у посредников, а технически компания не продавала истцам расходные материалы напрямую. Стороне обвинения также не удалось доказать, по мнению представителей HP Inc., что компания действовала без разрешения, блокируя сторонние картриджи, либо делала это с превышением своих полномочий. Стремление руководства HP Inc. перевести покупателей устройств печати на бизнес-модель с подпиской показывает, что компания заинтересована в получении регулярных доходов в этой сфере, поэтому наверняка свои права в этой сфере она будет отстаивать до конца.

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Рубрики: Новости Hardware, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, комментарии последних событий,
Теги: hp inc, принтеры, судебное разбирательство, картриджи, расходные материалы
hp inc, принтеры, судебное разбирательство, картриджи, расходные материалы
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