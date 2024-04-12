Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусственному интеллекту, который работал в Google и Baidu

Американский интернет-гигант Amazon вчера, как сообщает Reuters, объявил о включении в состав совета директоров Эндрю Ына (Andrew Ng), который является крупным специалистом в области систем искусственного интеллекта, и руководил соответствующими инициативами внутри компаний Google и Baidu. Он также преподаёт в Стэнфордском университете.

Компании Amazon, которая является видным игроком в сегменте облачных вычислений, приходится конкурировать с Microsoft, которая сейчас заручилась поддержкой разработавшего ChatGPT стартапа OpenAI, а фирменный голосовой ассистент Alexa соперничает с чат-ботами, разрабатываемыми OpenAI и Google. Новый член совета директоров Amazon вступил в должность 9 апреля, а перед этим компания была вынуждена сократить часть сотрудников ради экономии средств.

Генеральный директор Энди Джесси (Andy Jassy) в своём обращении к акционерам Amazon вчера заявил, что компания ещё не завершила снижать свои операционные расходы в текущем году и последующих периодах. Многопрофильная компания может добиться более высокой эффективности расходов в розничном бизнесе, хотя облачный сегмент демонстрирует рост доходов, как и рекламный. За несколько предыдущих месяцев Amazon сократила несколько сотен сотрудников, облачное подразделение AWS тоже было затронуто этими реформами. Два предыдущих года были самыми болезненными с точки зрения оптимизации численности персонала Amazon.