Поставки оперативной памяти Micron упадут на 4–6 % из-за землетрясения на Тайване

Американская компания Micron Technology хоть и претендует на субсидии в США, которые направит на развитие местных предприятий, располагает четырьмя производственными площадками на Тайване, которые после землетрясения в начале месяца до сих пор не восстановили работу в полном объёме. В целом же в текущем квартале объёмы поставок DRAM сократятся на 4–6 % из-за последствий землетрясения.

Таким прогнозом компания поделилась на этой неделе, как сообщает Reuters. В долгосрочной перспективе это стихийное бедствие не окажет существенного влияния на способность Micron поставлять микросхемы памяти типа DRAM. Компания будет подводить итоги квартала в начале июня, поэтому сложно судить о том, на какой период затянется восстановление работы тайваньских предприятий.

В марте глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что все квоты на выпуск памяти типа HBM на текущий год уже раскуплены, и захвачена даже некоторая часть следующего года. Он с тех пор не уточнял, затронуло ли тайваньское землетрясение производственные мощности, связанные с выпуском памяти этого типа.