Renesas вернула к жизни завод по выпуску силовой электроники, который простаивал почти десять лет

Вчера, как сообщается в официальном пресс-релизе, японская компания Renesas Electronics провела церемонию перезапуска предприятия в Кофу, которое было законсервировано в 2014 году. Теперь оно получило современное оборудование для обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм, и сможет выпускать силовую электронику, востребованную на рынке электромобилей.

Предприятие принадлежит дочерней компании Renesas Semiconductor Manufacturing, до своего временного закрытия в октябре 2014 года оно работало с кремниевыми пластинами типоразмеров 150 и 200 мм. В мае 2022 года руководством Renesas было принято решение провести модернизацию данного предприятия и освоить на нём выпуск востребованной в настоящий момент продукции. В модернизацию предприятия было вложено около $590 млн. К 2025 году здесь будет налажен выпуск компонентов на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором и других востребованных электромобильной отраслью решений.

Помимо нового оборудования, предприятие в процессе реконструкции получило так называемые «чистые комнаты», соответствующие современным технологическим требованиям, поскольку исходное здание было возведено в начале текущего века и с точки зрения инженерной инфраструктуры могло устареть. Монтаж нового оборудования начался на предприятии в октябре прошлого года. Строительство нового завода подобного размера потребовало бы около двух лет и нескольких миллиардов долларов США, а реконструкция старого заняла около года и ограничилась затратами менее $600 млн.

Rohm занимается переоборудованием купленного у Solar Frontier в ноябре прошлого года предприятия по выпуску солнечных панелей с целью выпуска силовой электроники. После модернизации предприятие должно начать работу к концу текущего года, на расширение данной площадки Rohm собирается потратить около $2 млрд. Этот проект позволит компании к 2030 году увеличить объёмы выпуска силовых компонентов на основе карбида кремния в 35 раз по сравнению с 2021 годом. Выпуск силовой электроники не требует использования передовой литографии, что позволяет японским предприятиям, многие из которых были построены ещё в 80-х и 90-х годах прошлого века, освоить выпуск перспективного вида продукции с умеренными затратами.