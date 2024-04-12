Россияне перешли в Telegram и VK после блокировки Instagram✴ и Facebook✴

После блокировки в России сервисов Instagram✴ и Facebook✴ компании Meta✴ основная часть отечественных пользователей перешла на платформы Telegram и VK, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию представителей операторов связи большой четвёрки и ряда онлайн-платформ, предоставленную на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы компаний ComNews.

Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк сообщил в выступлении на конференции, что после блокировки зарубежных сервисов трафик перетёк в Telegram. Его слова подтвердила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова, отметившая, что трафик заблокированных сервисов упал в разы.

По словам коммерческого директора Arelion Ильи Булаева, объём потребления интернета в России в 2023 году вырос год к году на 20–25 %. Согласно данным Минцифры, объем российского интернет-трафика в 2022 году составил почти 124 эксабайта. Эксперт отметил, что примерно 1 % объёма приходилось на восточное направление, остальная часть — на западное, и в ближайшем будущем ситуация кардинально не изменится.

Директор b2o «Эр-телеком холдинга» Андрей Горбунов сообщил, что разворота на азиатские платформы не произошло и трафик перетёк не на восток, а в Telegram и в VK. По словам заместителя вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елены Якуповой, компания в прошлом году выросла по трафику на 65 %.

«Ведомости» сообщили в конце прошлой осени со ссылкой на представителей крупных телекомоператоров, что в 2023 году трафик в Telegram российских интернет-пользователей вырос год к году на десятки процентов. В частности, у «МегаФона» трафик с января по сентябрь вырос на 80 %, в сети Tele2 — почти на 100 %, а у «Билайна» — в 1,5 раза. В сети МТС трафик Telegram вырос на 35 %.