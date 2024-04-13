Tesla внезапно снизила стоимость подписки на «автопилот» FSD в два раза

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) известен не только своими трудновыполнимыми обещаниями, но и порой противоречивыми действиями. Он долгое время утверждал, что комплекс ассистентов водителя FSD постоянно совершенствуется, а потому логично, что одноимённая опция дорожает, но на этой неделе Tesla для клиентов в США снизила стоимость подписки на эту опцию в два раза.

Напомним, что до недавних пор желающий получить FSD во временное пользование владелец электромобиля Tesla должен был заплатить $199 за каждый месяц эксплуатации машины с этой активированной опцией. Теперь переход на FSD будет стоить $99 в месяц как для владельцев машин с базовым вариантом ассистента Autopilot, так и для пользователей более продвинутого Enhanced Autopilot. Функция активируется не на постоянной основе, а до тех пор, пока клиент вносит абонентскую плату, если так можно выразиться. Если пользователь разочаруется в возможностях FSD, он просто откажется от данной опции и перестанет делать ежемесячные платежи.

Важно учитывать, что в прошлом году снизилась и единовременная плата за подключение опции FSD. На протяжении нескольких предыдущих лет она неуклонно росла, и с $5000 увеличилась до $15 000, но в прошлом году компания снизила стоимость опции до $12 000. Фактически, если человек не желает сразу раскошеливаться на пакет FSD, который активируется на всех продаваемых сейчас электромобилях Tesla программно и удалённо, он может ту же сумму тратить на подписку в течение 12 лет. Не все электромобили эксплуатируются так долго, да и против передачи FSD следующему владельцу Tesla чаще всего возражала, поэтому подписка может стать своего рода рассрочкой для тех, кто не сомневается в необходимости получения доступа к данной опции, но не готов платить за неё полную сумму сразу.

В прошлом месяце Tesla также ввела обязательную процедуру демонстрации возможностей FSD для покупателей электромобилей этой марки, даже если они не собираются приобретать данную опцию. После Илон Маск расщедрился на бесплатное предоставление FSD в пользование на месяц для всех существующих клиентов Tesla в Северной Америке. Не исключено, что серьёзно улучшенное обновление FSD v12 компания таким образом пытается популяризовать среди тех клиентов, которые не участвуют в программе бета-тестирования. Восьмого августа текущего года Маск собирается представить роботизированное такси Tesla. Ну, а работающую без вмешательства водителя версию FSD он традиционно обещает предложить до конца текущего года.

«Аттракцион щедрости» в отношении подписки на FSD может служить двум целям. Во-первых, за счёт более низкой цены может быть увеличен охват подписчиков, и выручка Tesla на этом направлении увеличится, а в условиях острой конкуренции и падения объёмов продаж это лишним не будет. Во-вторых, если стратегия Tesla действительно подразумевает отказ от выпуска доступной модели электромобиля за $30 000 в пользу роботизированного такси, то возможности фирменной автоматики компания должна рекламировать всеми средствами, и более доступная подписка на FSD — это одно из них.