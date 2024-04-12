Китайский технологический гигант Huawei предложил своим покупателям зарегистрироваться, чтобы первыми узнать подробности о новой модели смартфона, которая ещё не была анонсирована. Ожидается, что речь идёт о грядущем флагмане серии P, анонс которого должен состояться уже в этом месяце.

В прошлом году Huawei отметила полноценное возвращение на рынок смартфонов выпуском флагманов Mate 60, которые показали бессилие американских санкций в отношении компании — по одной из версий, эта серия спровоцировала падение продаж Apple iPhone в Китае. В последние месяцы всё более настойчивыми становятся слухи, что Huawei готовит флагманский смартфон P70, который, как и Mate 60, получит передовой процессор китайского производства. Серия Huawei P отличается мощными камерами и элегантным дизайном, а в серии Mate упор делается на производительность и бизнес-функции.

Накануне Huawei провела презентацию, рассказав об умном автомобиле и новом ноутбуке, но не упомянула о телефонах, чем вызвала разочарование среди поклонников марки. Но сегодня заинтересованным посетителям трёх магазинов Huawei в Пекине предложили пройти регистрацию, чтобы первыми получить информацию о новом телефоне производителя, передаёт Reuters. Зарегистрировавшиеся в установленное время получат уведомление с техническими характеристиками и данными об ассортименте расцветок устройства. В Huawei от комментариев отказались.

Смартфон Huawei Mate 60 был представлен в дни визита министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) в Китай — компания не стала запускать масштабную рекламную кампанию и даже не раскрыла всех технических характеристик устройства. В результате эксперты разбирали устройства, чтобы оценить их возможности. Из-за ограниченных производственных мощностей, считают аналитики, компания выпустила Mate 60 в недостаточных объёмах, и то же может ждать P70 — в какой-то момент компании пришлось сократить выпуск чипов для телефонов, чтобы нарастить производство ИИ-ускорителей.