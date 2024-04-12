Поставки ноутбуков в марте подскочили на 44 %, но это не спасло квартальные показатели

Рынок компьютерных компонентов продолжало штормить даже после завершения пандемии, но большинство аналитиков связывают с текущим годом надежду на восстановление рынка ПК. По мнению представителей Citi, оживление спроса на ноутбуки проявило себя уже в марте, поскольку последовательно объёмы их поставок выросли на 44 %.

Данный прирост оказался значительно выше ожидавшихся изначально 21 %, и подобную динамику аналитики Citi склонны объяснять как выходом новых моделей ноутбуков, так и ускорением закупок после нормализации ситуации со складскими запасами, которые после пандемии долго оставались увеличенными.

С другой стороны, по итогам всего первого квартала объёмы поставок ноутбуков должны сократиться на 5 %, но для традиционно депрессивного периода года это тоже хороший показатель, как поясняют эксперты Citi. Традиционная для первого квартала величина последовательного снижения объёмов поставок — 17 %, а авторы прогноза ожидали в минувшем квартале падения на 12 %. То есть, результирующие 5 % падения можно считать очень хорошим итогом квартала.

На выручке Intel и AMD, которые остаются ведущими поставщиками процессоров для ноутбуков, данные явления должны сказаться положительно, как считают представители Citi. Предполагается, что AMD по итогам первого квартала выручила $5,45 млрд, а компания Intel получила выручку в размере $12,78 млрд. Свои квартальные отчёты они опубликуют 1 мая и 25 апреля соответственно.