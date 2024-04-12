«Это вообще игра Ubisoft?»: в открытом мире Star Wars Outlaws не будет вышек

Игры Ubisoft в открытом мире уже давно ассоциируются с вышками, на которые нужно забираться для разблокировки карты. Грядущий приключенческий экшен Star Wars Outlaws, несмотря на аналогичную структуру, пойдёт другим путём.

Напомним, Star Wars Outlaws предложит в роли «хитрой негодяйки» Кей Весс путешествовать по планетам (Татуин, Киджими, Акива и придуманная для игры луна Тошара), бороздить космос и работать на разные преступные синдикаты.

По словам творческого руководителя Star Wars Outlaws Джулиана Герити (Julian Gerighty), в открытом мире игры не будет вышек для разблокировки карты: «туман войны» рассеивается по мере изучения местности.

В недавнем интервью Game Informer Герити заверил, что команда постарается дать игрокам как можно больше свободы действий (в том числе при выполнении миссий), однако изучение космического пространства будет ограничено.

Как и в Starfield, игроки Star Wars Outlaws не смогут перемещаться между планетами (для этого есть прыжки через гиперпространство) и будут ограничены орбитами миров — их сделали максимально насыщенными. Бои в космосе, впрочем, никто не отменял.

Ограничение на изучение космоса в контексте Star Wars Outlaws странным не кажется, а вот отсутствие вышек в открытом мире Ubisoft до сих пор удивляет геймеров. «Это вообще игра Ubisoft?» — недоумевает пользователь Kevin Kenson в X.

Релиз Star Wars Outlaws ожидается 30 августа текущего года на PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра будет стоить от $70 и после выхода получит два сюжетных дополнения (они входят в сезонный абонемент).