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Мошенники с помощью голосового дипфейка пытались выдать себя за гендира LastPass

Менеджер паролей LastPass подвергся атаке мошенников, которые применили технологии искусственного интеллекта, пытаясь выдать себя за генерального директора LastPass Карима Туббу (Karim Toubba). Злоумышленники создали поддельную учётную запись Туббы в WhatsApp и начали переписку с одним из сотрудников компании. В процессе они отправляли голосовые сообщения, в которых имитировали голос руководителя Last Pass.

Источник изображения: insider.com

Источник изображения: insider.com

Подвергшийся атаке сотрудник LastPass оказался достаточно опытным и стрессоустойчивым, поэтому попытка обмана силами дипфейка не удалась. Сотрудника насторожило то, что сообщения WhatsApp «выходили за пределы обычных каналов делового общения». Дополнительным поводом усомниться в реальности аудиосообщения от руководителя стало излишнее давление со стороны мошенников, тактика под названием «вынужденная срочность», которую преступники часто используют для манипулирования жертвами. Это окончательно убедило сотрудника LastPass, что вся переписка была фикцией.

Источник изображения: LastPass

LastPass сообщила, что попытка мошенничества не увенчалась успехом и сейчас расследованием инцидента занимается служба безопасности компании. Тем не менее, компания решила поделиться подробностями этого инцидента, чтобы привлечь внимание к тому, что дипфейки всё чаще используются для мошеннических кампаний с выдачей себя за руководителей.

За последнее время многие компании, в том числе криптовалютная биржа Binance, столкнулись с мошенниками, выдающими себя за руководителей компаний при помощи искусственного интеллекта. Недавно в Гонконге занятый в финансовой сфере сотрудник международной компании, думая, что участвует в сеансе одновременной видеосвязи со своими коллегами, по указанию «финансового директора предприятия из Великобритании» перевёл $25,6 млн на указанный ему счёт.

С 8 февраля 2024 года в США коммерческим компаниям запретили использовать голосовых ИИ-ботов в ходе автоматизированных «холодных звонков» потенциальным клиентам.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: дипфейки, мошенники, lastpass, искусственный интеллект
дипфейки, мошенники, lastpass, искусственный интеллект
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