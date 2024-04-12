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Роскомнадзор заблокировал сайты восьми хостинг-провайдеров — они не «приземлились» в России

12 апреля Роскомнадзор (РКН) впервые пошёл на беспрецедентные меры, ограничив доступ к сайтам 8 из 12 хостинг-провайдеров, подпадающих под требования федерального закона № 236 «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет”» (Закон о «приземлении»). В списке требований — наличие филиала или представительства в России, регистрация личного кабинета на сайте РКН и электронная форма обратной связи для российских пользователей.

Источник изображений: РКН

Источник изображений: РКН

«Доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст. 5 Закона», — сообщила пресс-служба РКН. Согласно информации РКН на сайте федерального закона № 236 в отношении ряда провайдеров хостинга «приняты меры понуждения в виде полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица». На сегодняшний день доступ заблокирован к сайтам компаний:

  1. Kamatera — 25 марта;
  2. WPEngine — 27 марта;
  3. HostGator.com — 29 марта;
  4. Network Solutions — 1 апреля;
  5. DreamHost — 3 апреля;
  6. Bluehost — 5 апреля;
  7. Ionos — 8 апреля;
  8. DigitalOcean — 10 апреля.

Блокировке не подверглись четыре из 12 хостинг-провайдеров, ранее внесённых в перечень на «приземление»: Amazon Web Services, GoDaddy, Hetzner Online и FastComet. Ранее в отношении всех двенадцати компаний были введены более мягкие меры понуждения: маркировка в поисковиках о нарушении ими законодательства РФ, а затем запрет на поисковую выдачу. В отношении компаний были составлены протоколы об административном правонарушении. В середине января все компании, кроме FastComet, были оштрафованы почти на ₽370 млн.

Закон о «приземлении» обязывает крупные зарубежные IT-компании с более чем 500 000 ежедневных посетителей из РФ зарегистрировать в России полноценные представительства (филиалы), создать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своём ресурсе электронную форму обратной связи для российских граждан или организаций. За невыполнение этих требований Закон предусматривает ряд «мер понуждения» вплоть до полной блокировки на территории РФ.

По состоянию на сегодняшний день в перечень на «приземление» внесены 26 иностранных компаний, в их числе Google, Apple, Telegram и TikTok.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: роскомнадзор, блокировка, хостинг, закон о приземлении
роскомнадзор, блокировка, хостинг, закон о приземлении
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