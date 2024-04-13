Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц

Коннекторы и переходники питания видеокарт GeForce RTX 4090 продолжают плавиться. Проблема никуда не ушла, даже спустя год после выпуска данных видеокарт. Компания Nvidia в конце концов обновила коннекторы питания с оригинальных 12VHPWR на новые 12V-2×6, однако проблема с их повреждением под нагрузкой снова привлекла внимание, когда компания CableMod выпустила кастомные адаптеры питания на их основе.

В конечном итоге CableMod отозвала из продажи угловые адаптеры питания и предложила возместить их стоимость покупателям. Кроме того, компания взяла на себя обязательства возместить ущерб, причинённый видеокартам. Он, согласно анализу, составил порядка $74 тыс. Ещё до официального отзыва переходников питания CableMod сталкивалась со случаями их плавления. Производители перекладывали вину друг на друга и в итоге обвинили во всём поставщиков кабелей питания и адаптеров. Поддерживать подобный продукт стало невозможно.

По мнению NorthridgeFix, занимающейся ремонтом видеокарт, CableMod на самом деле сделала хороший продукт. Однако он был построен на изначально плохой основе: новом стандарте 12VHPWR, который также называют 12+4-контактным или 16-контактным разъёмом. Сейчас Nvidia поставляет все свои видеокарты GeForce RTX 40-й серии с новым коннектором 12V-2×6. Он имеет более короткие сигнальные контакты, которые предотвращают подачу дополнительного питания на GPU, если коннектор не до конца вставлен в разъём. Но даже несмотря на это, сервисный центр продолжает получать повреждённые в результате расплавления коннекторов питания видеокарты GeForce RTX 40-й серии. По информации NorthridgeFix, за прошлый месяц они поменяли порядка 200 подобных сгоревших коннекторов. В подтверждении своих слов сотрудник компании показал целую коробку сгоревших и в последствии заменённых разъёмов. Правда, в опубликованном NorthridgeFix видео не уточняется, какие именно это коннекторы — старого или нового образца.

Nvidia и партнёры рекомендуют использовать вместе с видеокартами GeForce RTX 40-й серии только родные переходники, входящие в комплект поставки самих видеокарт, либо родные кабели питания, входящие в комплекты поставок блоков питания. Любые сторонние адаптеры и коннекторы питания несут риск перегрева и расплавления, особенно, когда коннектор неправильно подключён к разъёму. Владельцы видеокарт GeForce RTX 40-й серии и особенно RTX 4090, которые в некоторых случаях могут потреблять 600 Вт под нагрузкой, должны более внимательно следить за состоянием коннекторов питания на своих графических ускорителях.

На видео, опубликованном NorthridgeFix, также демонстрируется процесс демонтажа повреждённого коннектора питания и замена на новый. Хотелось бы верить, что Nvidia более внимательно отнесётся к проблеме плавления разъёмов при разработке своих видеокарт GeForce RTX нового поколения. Те же AMD и Intel ранее завили, что не планируют использовать в своих будущих видеокартах коннекторы питания 12VHPWR и 12V-6X2 из-за их ненадёжности.