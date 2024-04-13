«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в минувшую пятницу поделился планами «Роскосмоса» на 2024 год и ближайшие несколько лет, пишет агентство «Интерфакс». Эти планы включают в себя создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс, а также разработку конверсионной сверхлёгкой ракеты-носителя «Старт-1М».

По словам вице-премьера, в настоящее время корпорацией «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в «Роскосмос») ведётся в интересах Минобороны и «Роскосмоса» разработка конверсионной сверхлёгкой ракеты-носителя «Старт-1М», первый пуск которой запланирован на 2026 год.

Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) «Старт» включало четырёхступенчатый носитель РКК «Старт-1» и пятиступенчатый носитель РКК «Старт», созданные на базе боевых ракетных мобильных комплексов «Пионер» и «Тополь».

Вице-премьер также сообщил о планах по запуску в 2030 году многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ». Он рассказал, что с 2025 года на космодроме Восточный начнутся работы по созданию сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс в рамках федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса». Её первые лётные испытания должны пройти в 2033 году. На создание ракеты предполагается выделить около 600 млрд руб.

В этом году «Роскосмос» запустит в общей сложности 123 спутника, включая 70 малых, сообщил Мантуров. Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает более 240 космических аппаратов.