«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII

До недавнего времени компания Square Enix держала в тайне подробности третьей части ремейка Final Fantasy VII. Узнать о ней немного больше помогла вышедшая в Японии книга Final Fantasy VII Rebirth Ultimania, перевод фрагментов которой опубликовала пользователь X (Twitter) aitaikimochi.

Помимо традиционного путеводителя по игре, Final Fantasy VII Rebirth Ultimania содержит интервью с создателями. В нём руководитель разработки ремейка Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) и продюсер Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) раскрыли первые детали третьего эпизода.

Самая интересная подробность касается примерных сроков релиза. По словам руководителей, на создание Rebirth ушло три года — столько же, как они ожидают, понадобится на разработку третьей. Иными словами, релиз может состояться только в 2027-м, однако есть нюансы.

О том, что работа над завершающим эпизодом уже началась, Square Enix сообщила ещё в середине 2022 года, однако его релиз в 2025-м или 2026-м выглядит маловероятным. Во-первых, из книги выяснилось, что над ним трудится команда, которая была ответственна за Rebirth и Remake (то есть по февраль 2024-го она была сосредоточена на разработке второй части), а во-вторых, столь скорый релиз означал бы, что анонс не за горами, что также кажется неправдоподобным (Rebirth представили в июне 2022-го, больше чем за полтора года до премьеры).

В то же время Square Enix не ожидает каких-либо трудностей при производстве новой игры. Как отметил Китасе, сохранение команды Remake позволило «эффективно» закончить работу над Rebirth — есть вероятность, что так будет и с третьим эпизодом. Кроме того, для второй части не планируют дополнения — на разработку DLC Episode Intermission для Final Fantasy VII Remake потратили целый год.

Некоторых игроков опечалила неизбежность долгого ожидания, но большинство назвали озвученные сроки справедливыми и даже относительно короткими, а 2027-й (год 30-летия Final Fantasy VII и 40-летия серии) — идеальным для завершения трилогии. «Похоже, выйдет на PS6», — написал MadOrange64 на Reddit. Кто-то уже ждёт полную трилогию для следующей PlayStation.

Также стало известно, что основная работа над сюжетом третьей части закончена — сейчас идёт подготовка к записи озвучивания. В игру могут добавить нечто «очень важное», чего не было в оригинале и что обязательно порадует поклонников, если авторам удастся грамотно это реализовать. Китасе хотел бы увидеть счастливый финал трилогии и закрыть все сюжетные пробелы, однако всё может сложиться иначе. Кроме того, он намекнул, что в будущем могут появиться другие игры во вселенной Final Fantasy VII.

Square Enix надеется, что заключительная часть не уступит по качеству двум предыдущим. Подзаголовок для неё ещё не выбран, но им точно не станет Reunion, поскольку его уже использует Crisis Core — Final Fantasy VII: Reunion.

Final Fantasy VII Rebirth вышла 29 февраля 2024 года на PlayStation 5. Эксклюзивом консоли Sony ролевой экшен пробудет как минимум три месяца.