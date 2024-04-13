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В Китае перестали ремонтировать по гарантии GeForce RTX 4090 из-за санкций

В прошлом году США усилили технологические санкции против Китая и некоторых других стран. Помимо прочего это остановило поставки в Поднебесную флагманских игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 и графических процессоров для них. В результате это затронуло и тех, кто успел купить данные видеокарты раньше — теперь они не могут получить гарантийное обслуживание. Производители предлагают лишь возврат средств, но не ремонт.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Многие производители видеокарт базируются на Тайване. Там же расположены их сервисные центры. Отправка видеокарты по гарантии туда приводит к тому, что владельцу не возвращают отремонтированный графический ускоритель. Бренды не могут поставлять отремонтированные карты обратно в Китай или Гонконг из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Как результат, владельцу карты просто делают полный возврат средств за приобретённую RTX 4090.

Каждый гарантийный случай, связанный с RTX 4090, может отличаться. Одной видеокарте может требоваться менее сложный ремонт, например, замена вентилятора или повреждённого коннектора питания. Подобное сервисное обслуживание можно провести и на материковой части Китая без отправки продукта к его производителю на Тайвань. Однако, когда речь идёт о необходимости замены GPU или чипов памяти, вот тут-то и начинаются сложности. У местных сервисных центров может не найтись лишнего графического процессора AD102-300 или набора микросхем памяти. В таком случае ремонт видеокарты становится просто невозможным.

«Недавно один из владельцев сломавшейся GeForce RTX 4090 обратился к дистрибьютору для её гарантийного обслуживания. Последний карту принял, но предложил владельцу полное возмещение её стоимости. Потребитель спросил, почему он не может просто заменить видеокарту, ведь RTX 4090 по-прежнему имеются на складах у ретейлеров. По словам дистрибьютора, находящиеся на складах ретейлеров карты уже принадлежат им и новых поставок RTX 4090 в Гонконг не ожидается. После нескольких дней переговоров владелец карты принял предложение дистрибьютора о полном возврате средств за сломанную видеокарту. Ему также была предоставлена дополнительная скидка на приобретение специальной видеокарты GeForce RTX 4090D», — пишет издание HKEPC.

Проблемы с сервисным обслуживанием не затрагивают видеокарту GeForce RTX 4090D, которую разрешено импортировать и экспортировать на глобальный рынок. Основным же источником сложностей с сервисным обслуживанием обычной RTX 4090 является её графический процессор, а не вся видеокарта в целом. К сожалению, местные китайские сервисные центры просто не успели вовремя запастись достаточным количеством графических чипов AD102-300 для ремонта в будущем.

У геймеров из стран, попавших под ограничение поставок RTX 4090, есть несколько вариантов на выбор. Простой возврат средств, возможно, является не самым идеальным решением, поскольку по сути лишает владельца видеокарты. Однако потребитель вправе приобрести модель RTX 4090D или выбрать чуть менее производительной RTX 4080 Super, которая также не попадает под ограничения продаж.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4090, geforce rtx 4090d, видеокарта, китай, санкции, экспортные ограничения
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