Apple рассказала, какие iPhone, iPad и Mac получат обновления до iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15

Накануне Apple анонсировала iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia: платформы для смартфонов, планшетов и ПК получили множество интересных функций, а работать они смогут на большом числе далеко не новых устройств — компания опубликовала их список.

В сегменте мобильных устройств перемен с прошлого года почти нет: iOS 18 и iPadOS 18 будут работать на тех же устройствах, что и вышедшие в прошлом году 17 версии обеих платформ за одним исключением. Apple iOS 18 будет работать на всех телефонах, начиная с iPhone XR/XS, а также iPhone SE. Тем временем iPadOS 18 охватит iPad основной линейки, начиная с седьмого поколения; iPad Air третьего поколения и более поздние модели; iPad mini пятого поколения и более поздние устройства; все 11-дюймовые iPad Pro; а также 12,9-дюймовые iPad Pro и более поздние модели.

Единственным грустным исключением стал iPad шестого поколения, который в прошлом году ещё получил обновление. Этот планшет работает на чипе Apple A10, как и iPad седьмого поколения, только у последнего 3 Гбайт оперативной памяти, а у его предшественника — лишь 2 Гбайт. Те же 3 Гбайт у третьего iPad Air и пятого iPad mini — видимо, этот гигабайт памяти имеет решающее значение для iPadOS 18.

А вот с системой искусственного интеллекта Apple Intelligence дела обстоят сложнее. Из существующих телефонов её поддержку получат только iPhone 15 Pro, которые работают на процессоре A17 Pro — но не базовые iPhone 15 или любая из предшествующих моделей. Из лагеря планшетов предложение действительно только для iPad Air или Pro с чипами M1 или более свежими. Перечисляются также некоторые функции, которым потребуются новые устройства. Так, функция улучшения рукописного ввода Smart Script потребует iPad c чипом Apple A14 или M1 и более поздних версий. Что же касается iOS, то транскрипция в реальном времени, функции Eye Tracking и Vocal Shortcuts будут работать только на iPhone 12 и более поздних моделях.

Наконец, до macOS 15 Sequoia смогут обновиться iMac 2019 года, Mac Studio 2022 года, Mac mini 2018 года, Mac Pro 2019 года, iMac Pro 2017 года, MacBook Air 2020 года, MacBook Pro 2018 года, а также более поздние версии компьютеров этих серий.