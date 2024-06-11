Apple пообещала, что её ИИ обеспечит «прозрачную и проверяемую защиту любых пользовательских данных»

Apple заверила клиентов, что их данные, переданные на облако через систему искусственного интеллекта Apple Intelligence, «никогда не сохраняются и не становятся доступными для Apple», а открытый серверный код позволяет экспертам «проверить это обещание конфиденциальности». Компания утверждает, что ИИ-система Apple Intelligence, которую она интегрирует в свои продукты, будет использовать «частные облачные вычисления на серверах, специально созданных на базе процессоров Apple».

Поскольку большинство крупных языковых моделей запускаются на удалённых облачных серверных фермах, пользователи неохотно делятся персональными данными с компаниями, занимающимися ИИ. В своём сегодняшнем выступлении на WWDC компания Apple подчеркнула, что новая система Apple Intelligence, которую она интегрирует в свои продукты, будет использовать новые «частные облачные вычисления», чтобы обеспечить прозрачную и проверяемую защиту любых данных, обрабатываемых на её облачных серверах.

«Вам не придётся передавать все детали своей жизни для хранения и анализа в чьём-то облаке ИИ», — заявил старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi). Он сообщил, что многие модели генеративного ИИ Apple могут полностью локально работать на устройствах на базе чипов серии A17+ или M, что исключает риск отправки личных данных на удалённый сервер.

По словам Федериги, если для выполнения запроса пользователя потребуется более крупная облачная модель, она «будет работать на серверах, которые мы создали специально с использованием процессоров Apple», что позволяет использовать инструменты безопасности, встроенные в язык программирования Swift. Федериги утверждает, что система Apple Intelligence «отправляет на серверы только те данные, которые необходимы для выполнения вашей задачи», а не предоставляет полный доступ ко всей контекстной информации на устройстве.

Федериги подчеркнул, что даже этот минимизированный набор данных не будет сохраняться для будущего доступа или использоваться для дальнейшего обучения серверных моделей Apple. Не менее важно, что серверный код, используемый Apple, будет открытым и независимые эксперты смогут проверить его на конфиденциальность пользовательских данных. Вся система защищена сквозным шифрованием, так что устройства Apple «откажутся взаимодействовать с сервером, если их программное обеспечение не будет публично зарегистрировано для проверки».

Хотя в программной речи Федериги приводится немного технических подробностей, акцент на конфиденциальности показывает, что Apple, по крайней мере на словах, уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности в сфере генеративного ИИ. Свою политику в отношении персональных данных Apple называет «совершенно новым стандартом конфиденциальности и искусственного интеллекта». Осталось дождаться заключения независимых экспертов по безопасности.