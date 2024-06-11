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Adobe поменяет пользовательское соглашение на фоне скандала с доступом к контенту

Ранее Adobe обновила соглашение, регулирующее правила взаимодействия пользователей с программными продуктами компании. Несколько расплывчатых формулировок указывали на то, что теперь Adobe официально может просматривать контент, который пользователи создали с помощью приложений компании и хранят в облаке. Это вызвало негативную реакцию сообщества, на фоне чего Adobe пришлось объясниться и пообещать внести в соглашение более понятные формулировки.

Источник изображения: adobe.com

Источник изображения: adobe.com

«Ваш контент принадлежит вам и никогда не будет использоваться для обучения каких-либо инструментов генеративного искусственного интеллекта», — говорится в совместном заявлении директора по продуктам Adobe Скотта Бельски (Scott Belsky) и вице-президента по правовым вопросам Даны Рао (Dana Rao).

Пользователи разных приложений компании, таких как Photoshop, Premiere Pro и Lightroom, были возмущены расплывчатыми формулировками. Люди посчитали внесённые в пользовательское соглашение изменения желанием Adobe использовать созданный пользователями контент для обучения генеративных нейросетей. Другими словами, создатели контента подумали, что Adobe намерена использовать ИИ для кражи их работ с целью последующей перепродажи.

На этом фоне Adobe активно пытается убедить сообщество в том, что пользовательскому контенту ничего не угрожает, а внесённые в соглашение изменения ошибочно оказались недостаточно точными. «В мире, где клиенты беспокоятся о том, как используются их данные и как обучаются генеративные модели искусственного интеллекта, на компаниях, хранящих данные и контент своих клиентов, лежит обязанность заявить о своей политике не только публично, но и в своём пользовательском соглашении», — говорится в сообщении Бельски.

Компания пообещала пересмотреть пользовательское соглашение, чтобы сделать его более понятным за счёт «более простого языка и примеров». В Adobe надеются, что такой подход поможет пользователям лучше понимать, о чём именно говорится в тех или иных пунктах соглашения. Компания уже отредактировала первоначальный текст изменений 6 июня, но это не повлияло на негативную реакцию сообщества. Компания утверждает, что клиенты могут защитить свой контент не только от нейросетей, им также доступен вариант отказа от участия в программе улучшения продуктов компании.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, нейросети, генерация изображений
adobe, нейросети, генерация изображений
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