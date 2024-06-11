Еженедельный чарт Steam: ролевой экшен Black Myth: Wukong и шутер с видом из носимой камеры Bodycam ворвались в топ-5

Сайт SteamDB опубликовал список игр, принёсших больше всего выручки в Steam в период с 4 по 11 июня. После двух недель лидерства портативный ПК Steam Deck переместился на третью позицию.

На первую строчку как в платном, так и в общем чарте вырвался ролевой экшен по мотивам классического романа «Путешествие на Запад» Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Это первое появление игры в чарте — предзаказы открылись во время трансляции Summer Game Fest 2024, в рамках которой был представлен новый трейлер (YouTube). Релиз состоится 20 августа на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5, а версия для Xbox Series X и S задержится на неопределённый срок из-за трудностей оптимизации.

Другие события:

лучшей новинкой (четвёртая строчка) стало масштабное дополнение The Final Shape к онлайновому шутеру Destiny 2 (рейтинг на основе 4,1 тыс. отзывов — 79 %);





вторым самым популярным свежим релизом (пятое место) оказался шутер с видом из носимой камеры Bodycam от Reissad Studio, стартовавший в раннем доступе. У него 71 % положительных отзывов (всего рецензий — 8,6 тыс.) и 16 457 одновременных игроков в пике;





ролевой экшен Elden Ring, продажи которого растут по мере приближения релиза дополнения Shadow of the Erdtree (21 июня), прибавил ещё одну строчку и стал вторым, а предзаказ аддона взлетел на шестую;

файтинг Street Fighter 6 поднялся с 54-го на седьмое место благодаря 50-процентной скидке и началу продаж подписки на контент второго года поддержки (57-е), а ролевой экшен Diablo IV — с 12-го на восьмое после открытия предзаказа дополнения Vessel of Hatred;

релиз новой главы, посвящённой вселенной Dungeons & Dragons (53-я позиция), помог асимметричному хоррору Dead by Daylight вернуться в топ-10 (девятое место);

ещё один асимметричный хоррор, Killer Klowns from Outer Space: The Game от Illfonic (третья лучшая новинка), добрался до 38-й строчки, получил 78 % положительных обзоров (всего рецензий — 2,2 тыс.) и привлёк в пике 4333 человека;





предзаказ улучшенного издания ролевой игры Shin Megami Tensei V с подзаголовком Vengeance вошёл в чарт под номером 45;

на 72-е место попала стратегия об управлении армией муравьёв Empires of the Undergrowth от Slug Disco, вышедшая из раннего доступа (рейтинг на основании 10,6 тыс. отзывов — 94 %, пик онлайна — 6367);





экзотическая песочница с элементами симулятора выживания Soulmask обновила личный рекорд онлайна (46 833 пользователя).

Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если игра присутствовала в чарте):

Black Myth: Wukong (предзаказ); Elden Ring (3); Steam Deck (2); Destiny 2: The Final Shape (11, новинка); Bodycam (новинка); Elden Ring: Shadow of the Erdtree (13, предзаказ); Street Fighter 6 (54); Diablo IV (12); Dead by Daylight (17); Call of Duty (5).

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр: