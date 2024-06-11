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Еженедельный чарт Steam: ролевой экшен Black Myth: Wukong и шутер с видом из носимой камеры Bodycam ворвались в топ-5

Сайт SteamDB опубликовал список игр, принёсших больше всего выручки в Steam в период с 4 по 11 июня. После двух недель лидерства портативный ПК Steam Deck переместился на третью позицию.

Black Myth: Wukong. Источник изображения: Steam

Black Myth: Wukong. Источник изображения: Steam

На первую строчку как в платном, так и в общем чарте вырвался ролевой экшен по мотивам классического романа «Путешествие на Запад» Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Это первое появление игры в чарте — предзаказы открылись во время трансляции Summer Game Fest 2024, в рамках которой был представлен новый трейлер (YouTube). Релиз состоится 20 августа на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5, а версия для Xbox Series X и S задержится на неопределённый срок из-за трудностей оптимизации.

Другие события:

  • лучшей новинкой (четвёртая строчка) стало масштабное дополнение The Final Shape к онлайновому шутеру Destiny 2 (рейтинг на основе 4,1 тыс. отзывов — 79 %);

  • вторым самым популярным свежим релизом (пятое место) оказался шутер с видом из носимой камеры Bodycam от Reissad Studio, стартовавший в раннем доступе. У него 71 % положительных отзывов (всего рецензий — 8,6 тыс.) и 16 457 одновременных игроков в пике;

  • ролевой экшен Elden Ring, продажи которого растут по мере приближения релиза дополнения Shadow of the Erdtree (21 июня), прибавил ещё одну строчку и стал вторым, а предзаказ аддона взлетел на шестую;
  • файтинг Street Fighter 6 поднялся с 54-го на седьмое место благодаря 50-процентной скидке и началу продаж подписки на контент второго года поддержки (57-е), а ролевой экшен Diablo IV — с 12-го на восьмое после открытия предзаказа дополнения Vessel of Hatred;
  • релиз новой главы, посвящённой вселенной Dungeons & Dragons (53-я позиция), помог асимметричному хоррору Dead by Daylight вернуться в топ-10 (девятое место);
  • ещё один асимметричный хоррор, Killer Klowns from Outer Space: The Game от Illfonic (третья лучшая новинка), добрался до 38-й строчки, получил 78 % положительных обзоров (всего рецензий — 2,2 тыс.) и привлёк в пике 4333 человека;

  • предзаказ улучшенного издания ролевой игры Shin Megami Tensei V с подзаголовком Vengeance вошёл в чарт под номером 45;
  • на 72-е место попала стратегия об управлении армией муравьёв Empires of the Undergrowth от Slug Disco, вышедшая из раннего доступа (рейтинг на основании 10,6 тыс. отзывов — 94 %, пик онлайна — 6367);

  • экзотическая песочница с элементами симулятора выживания Soulmask обновила личный рекорд онлайна (46 833 пользователя).

Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если игра присутствовала в чарте):

  1. Black Myth: Wukong (предзаказ);
  2. Elden Ring (3);
  3. Steam Deck (2);
  4. Destiny 2: The Final Shape (11, новинка);
  5. Bodycam (новинка);
  6. Elden Ring: Shadow of the Erdtree (13, предзаказ);
  7. Street Fighter 6 (54);
  8. Diablo IV (12);
  9. Dead by Daylight (17);
  10. Call of Duty (5).

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр:

  1. Black Myth: Wukong;
  2. Destiny 2 (условно-бесплатная);
  3. Counter-Strike 2 (условно-бесплатная);
  4. Elden Ring;
  5. Steam Deck;
  6. Destiny 2: The Final Shape;
  7. Bodycam;
  8. Elden Ring: Shadow of the Erdtree;
  9. Dota 2 (условно-бесплатная);
  10. Street Fighter 6.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Шутер, Стратегия, RTS, Ужастик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: steam, valve, продажи игр
steam, valve, продажи игр
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