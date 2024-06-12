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MediaTek разрабатывает Arm-совместимый процессор для ноутбуков под управлением Windows

Очевидно, что усилия Qualcomm по продвижению своих Arm-совместимых процессоров для ноутбуков под управлением Microsoft Windows с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта будут не единственными в отрасли. Тайваньский разработчик MediaTek также собирается предложить подобные решения для производителей ноутбуков под управлением Windows.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные информированные источники. На этом фоне акции MediaTek в среду утром успели вырасти в цене на 1,6 %, опередив прирост тайваньского фондового индекса, который ограничился 0,5 %. Компания MediaTek свой первый процессор такого назначения представит лишь к концу следующего года, поскольку сделать это раньше не позволяют условия соглашения Microsoft и Qualcomm об исключительном праве последней поставлять соответствующие чипы для ноутбуков под управлением Windows. При этом MediaTek воспользуется готовыми архитектурными решениями Arm, что заметно ускорит разработку процессора и подготовку его к массовому производству.

Пока нет точной информации о том, получил ли разрабатываемый MediaTek процессор одобрение Microsoft в части соответствия требованиям Copilot+. На разработку нового процессора у партнёров Arm обычно уходит более года, с учётом времени на тестирование и отладку. Соглашение Microsoft с Qualcomm подразумевает, что последняя сможет пользоваться исключительным правом на поставку Arm-совместимых процессоров для ноутбуков под управлением Windows до конца 2024 года. У конкурентов Qualcomm уйдёт какое-то время на разработку своих чипов, поэтому сразу после истечения контракта этих двух компаний альтернативные решения не появятся. К слову, MediaTek и Nvidia давно сотрудничают в сфере разработки процессоров для ПК, но если последняя и предложит своё решение соответствующего плана, то оно не будет прямо связано с усилиями тайваньского разработчика предложить клиентам альтернативу чипам Qualcomm.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: microsoft, qualcomm, arm, mediatek, процессор
microsoft, qualcomm, arm, mediatek, процессор
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