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Apple стал первым брендом со стоимостью более $1 трлн

Капитализация является не единственным способом количественной оценки успеха компании на рынке, существует также рейтинг наиболее дорогих брендов мира, и его уже третий год подряд возглавляет компания Apple, но в этом году впервые стоимость её бренда перевалила за $1 трлн, как считают составители этого рейтинга из Kantar.

Корпорация Alphabet со своим брендом Google довольствуется вторым местом с $753 млрд, а Microsoft занимает только третье место с $713 млрд. Недавний рост капитализации Apple до рекордных $3,18 трлн позволил компании отыграться в противостоянии с Nvidia, которая слегка просела до уровня $2,97 трлн и вернулась на третье место, а лидером по этому критерию остаётся Microsoft с капитализацией $2,97 трлн.

В случае с Nvidia стоимость её бренда по сравнению почти утроилась в этом году до $201,8 млрд, что позволило ей впервые занять шестое место в рейтинге Kantar и увеличить данный показатель на 178 %, сильнее всех остальных участников десятки самых дорогих брендов. Сейчас Nvidia по стоимости бренда уступает только Apple, Google, Microsoft, Amazon ($576,6 трлн) и McDonald’s ($221,9 трлн). Рейтинг Kantar BrandZ составляется по итогам опроса 4,3 млн респондентов, выборка состоит из около 21 тысячи брендов в 532 категориях. Тройка лидеров в этом году всецело состоит из компаний технологического сектора со штаб-квартирами в США.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: kantar, apple, nvidia, рейтинг, бренд
kantar, apple, nvidia, рейтинг, бренд
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