ЕС собирается почти в пять раз поднять пошлины на китайские электромобили

С осени прошлого года Еврокомиссия вела расследование в отношении китайского автопрома, который подозревался в использовании государственных субсидий для снижения себестоимости своих электромобилей. К весне этого года Еврокомиссия пришла к выводу, что пошлины на ввоз электромобилей из Китая нужно увеличить с нынешних 10 %. Сейчас стало известно, что с 4 июля они временно могут быть повышены до 48 %.

Как поясняет Financial Times, те самые 48 % станут самой неблагоприятной ставкой из возможных, но до утверждения постоянных тарифов в начале ноября ряд китайских автопроизводителей сможет пользоваться более щадящими таможенными пошлинами при ввозе своей продукции в Европу. В частности, сотрудничавшие со следствием Еврокомиссии производители удостоятся ограничения пошлин в диапазоне от 17 до 20 % сверх уже имеющихся 10 %, обязательных для всех. Предполагается, что в число «счастливчиков» попадут BYD и Geely, а также компания Tesla, которая половину своих поставляемых на мировой рынок электромобилей собирает в Шанхае.

Китайским компаниям дана возможность обсудить меры по снижению индивидуальных ставок пошлин до 4 июля, но если переговоры не увенчаются успехом, новые таможенные ставки в отношении китайских электромобилей начнут действовать с 4 июля по 2 ноября. К тому времени расследование Еврокомиссии будет завершено окончательно, и постоянные размеры пошлин можно будет утвердить сроком на пять лет. У этой инициативы уже есть противники в Евросоюзе, а именно Германия, Швеция и Венгрия. Немецкие автопроизводители довольно активно выпускают свои автомобили на территории Китая, а потому власти Германии боятся ответных мер властей КНР на повышение пошлин в Европе. Прочие страны блока также имеют свои причины не поддерживать столь резкое повышение пошлин и опасаться мести китайцев.

Чтобы отменить повышение пошлин, противники таких мер должны переубедить как минимум власти 11 других стран. Если Чехия, Италия и Словакия дорожат своими торговыми связями с Китаем в этой ситуации, то Франция и Испания являются ярыми сторонниками введения заградительных пошлин на китайские электромобили. Голосование по окончательным условиям тарифной политики в сфере импорта китайских электромобилей в Европу должно будет завершиться до 2 ноября.