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Apple не может на 100 % гарантировать отсутствие галлюцинаций у фирменного ИИ, заявил Тим Кук

Активное развитие систем искусственного интеллекта позволило выявить довольно странные результаты обработки пользовательских запросов, когда клей включался в рецепт приготовления пиццы, а факт присутствия на Луне кошек не оспаривался подобными системами. Глава Apple признался, что не может на 100 % гарантировать чистоту фирменной системы ИИ от подобных «галлюцинаций».

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В интервью The Washington Post генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что никогда не стал бы настаивать со стопроцентной уверенностью, что новая система Apple Intelligence не будет выдавать ложную или вводящую в заблуждение информацию. «Я думаю, мы сделали всё необходимое, включая и глубокие размышления о степени готовности такой технологии к применению в данных областях, так что я очень уверен в её высоком качестве, но честно говоря, это не уверенность на 100 %. Я бы никогда не стал говорить, что эта уверенность достигает уровня в 100 %», — пояснил Тим Кук.

Объясняя выбор OpenAI в качестве первого партнёра по интеграции чат-бота с голосовым помощником Apple Siri, Тим Кук отметил, что первая из компаний является «пионером» в вопросе защиты частной информации пользователей, и у неё сейчас имеется в распоряжении «самая лучшая модель». Как и старший вице-президент Apple Крейг Федериги (Craig Federighi), глава компании дал понять, что переговоры по интеграции систем ИИ ведутся и с другими разработчиками. По крайней мере, Федериги в этом контексте упоминал Google Gemini, но просто для примера.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Приложения для iOS, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: тим кук, apple, искусственный интеллект, openai, галлюцинации
тим кук, apple, искусственный интеллект, openai, галлюцинации
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