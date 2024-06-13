Выручка OpenAI в годовом выражении достигла $3,4 млрд, удвоившись с конца прошлого года

Стартап OpenAI считается одним из главных игроков рынка систем генеративного искусственного интеллекта, но количественных характеристик его успеха известно не так много. По данным The Information, руководство OpenAI недавно призналось, что в приведённой к году величине выручка компании достигает $3,4 млрд против $1,6 млрд в конце прошлого года.

Данный показатель рассчитывается методом умножения месячной выручки на 12, поэтому с учётом роста выручки в течение года может не отображать реального размера годовой выручки, но в данном случае важна сама динамика. Всего за полгода OpenAI смогла удвоить свою выручку в годовом выражении. Для сравнения, прошлым летом этот показатель был близок к $1 млрд. Это значит, что за прошедшие двенадцать месяцев выручка OpenAI выросла почти в три с половиной раза.

Эти значения прозвучали во время выступления генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) на недавнем собрании сотрудников компании. Примерно $3,2 млрд выручки в приведённом к году размере OpenAI получает от предоставления своих услуг клиентам напрямую, ещё $200 млн в год компания способна получать за счёт сотрудничества с Microsoft Azure. В текущем полугодии капитализация стартапа оценивалась в $86 млрд. Компания недавно наняла финансового директора Сару Фрайар (Sarah Friar), хотя на протяжении двух лет подряд эта должность оставалась вакантной. Эксперты считают, что это может указывать на стремление OpenAI увеличить финансовую отдачу от развития своего бизнеса, а также на возможность подготовки компании к публичному размещению акций.