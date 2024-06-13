Геймплейная демонстрация раскрыла дату выхода Ara: History Untold — ответа «Цивилизации» от Xbox

Xbox Game Studios и Oxide Games, основанная экс-разработчиками «Цивилизации», устроили неожиданную презентацию своей глобальной исторической стратегии Ara: History Untold, в рамках которой раскрыли дату выхода игры.

Напомним, Ara: History Untold была официально представлена летом 2022 года и ожидалась к релизу в течение 12 месяцев, однако впоследствии премьеру пришлось перенести на осень 2024-го.

Как стало известно, Ara: History Untold выйдет 24 сентября эксклюзивно на PC (Steam, Microsoft Store, PC Game Pass). Анонс состоялся в рамках прошедшего накануне выпуска официального подкаста Xbox (прикреплён ниже).

Как и игры серии «Цивилизации», Ara: History Untold предложит возглавить свою страну и провести её сквозь века к вершинам прогресса. От других коллег по жанру проект Oxide отличает несколько особенностей.

Классические механики сочетаются в Ara: History Untold с отсутствием традиционных условий победы (вместо них тут очки престижа), нелинейным древом технологий, одновременными ходами всех стран и разделением партий на акты.

Разработчики обещают обширный и яркий мир, десятки исторических лидеров с уникальными стилями игры, 12 технологических эпох, асинхронный облачный мультиплеер и текстовый перевод на русский.

В январе создатели Ara: History Untold упоминали, что надеются поддерживать игру не меньше пяти лет различными обновлениями, небольшими дополнениями и масштабными аддонами с ещё более «безумными» особенностями.