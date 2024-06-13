Broadcom тоже извлекла выгоду из ИИ-бума и готовится раздробить акции

Корпорация Broadcom опубликовала финансовые результаты по итогам второго фискального квартала (закончился 5 мая), которые во многом превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, компания объявила о предстоящем дроблении акций по схеме «10 к 1», которое состоится 15 июля. На этом фоне акции Broadcom выросли почти на 10 % в ходе расширенных торгов.

За отчётный период выручка компании составила $12,49 млрд, тогда как аналитики ожидали $12,03 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $10,96 против ожидаемых $10,84. Корпорация ожидает, что объём продаж в 2024 финансовом году составит около $51 млрд, что немного больше прогнозируемых аналитиками $50,42 млрд. За второй квартал компания получила чистую прибыль в размере $2,12 млрд ($4,42 на акцию). Для сравнения, чистая прибыль Broadcom за аналогичный период прошлого года составила $3,48 млрд ($8,15 на акцию).

Broadcom является одним из чипмейкеров, сумевших извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта, поскольку продукция компании подходит для работы с теми видами приложений, которые привлекли внимание технологической индустрии. В отчёте Broadcom сказано, что примерно $3,1 млрд от общего объёма квартальных продаж приходится на продукты для сферы ИИ. К примеру, компания сотрудничает с Google, которая разрабатывает собственные ИИ-процессоры.

«Говоря об ИИ-ускорителях, вы, наверно, знаете, что наши клиенты, работающие с гипермасштабными системами, ускоряют свои инвестиции, чтобы повысить производительность этих кластеров. В связи с этим мы только что получили заказ на создание ИИ-ускорителей нового поколения для наших гипермасштабных клиентов», — сказал гендиректор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) во время оглашения финансовых результатов.

В отчёте также отмечается, что выручка VMware, которую Broadcom купила за $69 млрд в конце прошлого года, способствовала общему росту продаж. Общий доход Broadcom в годовом исчислении вырос на 43 %. Без VMware этот показатель составил бы лишь 12 %.