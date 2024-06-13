Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии

Разработчики приключенческой песочницы Terraria из студии Re-Logic объявили о внедрении новой политики возврата средств, в соответствии с которой вернуть деньги за игру можно будет «по любой причине без лишних вопросов».

О нововведении у себя в микроблоге недавно рассказал создатель Terraria и основатель Re-Logic Эндрю Спинкс (Andrew Spinks), более известный под псевдонимом Redigit. Предложение оказалось с подвохом.

«Рад представить новую политику возврата средств Re-Logic. Теперь вы можете вернуть деньги за Terraria по любой причине без лишних вопросов. Вам лишь нужно победить меня в PvP», — уточнил Спинкс.

Можно смело предположить, что за годы разработки Redigit наловчился играть в соревновательном мультиплеере Terraria, поэтому отвоевать у него возврат средств, скорее всего, будет непросто.

Блогер Chippy, специализирующийся на Terraria, предостерёг от вызова Redigit на дуэль: «Это сложнее, чем кажется». Предупреждение ютубер сопроводил записью своей схватки с разработчиком за пост гендиректора Re-Logic.

В ролике годичной давности Chippy схлестнулся с Redigit в битве на копьях. К концу непродолжительного поединка блогер оказался повержен, а у создателя Terraria осталось ещё шесть полных сердец (очков здоровья).

Месяц назад Terraria исполнилось 13 лет — за это время игра продалась в количестве свыше 44,5 млн копий и вышла на большинстве современных платформ. В разработке сейчас находится очередное «последнее» обновление для игры (1.4.5).