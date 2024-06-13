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Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду

Выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов по итогам первого квартала этого года последовательно снизилась на 4,3 % до $29,2 млрд, в целом отображая сезонные тенденции. При этом некоторые участники рынка смогли показать положительную динамику: китайские SMIC и HuaHong Group, например, увеличили выручку на 4,3 и 2,4 % соответственно.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

Для китайской SMIC первый квартал вообще характеризовался не только увеличением доли рынка с 5,2 до 5,7 %, но и закреплением на третьем месте в первой десятке участников рынка. UMC теперь довольствуется четвёртым местом, хотя и увеличила свою выручку на 0,6 % последовательно, а GlobalFoundries откатилась на пятое из-за высокой зависимости от определённых типов заказов, сосредоточенных в секторе автомобильных компонентов, промышленной автоматизации и традиционных серверов, не связанных с сегментом искусственного интеллекта. Выручка компании просела сразу на 16,5 % до $1,55 млрд.

Лидером контрактного рынка остаётся тайваньская TSMC с долей 61,7 %, но её выручка последовательно сократилась на 4,1 % до $18,85 млрд, а занимающая второе место Samsung Electronics продемонстрировала снижение выручки на 7,2 % до $3,36 млрд. Во втором квартале выручка TSMC должна последовательно вырасти, но не более чем на 9 %, поскольку к спросу на серверы для систем искусственного интеллекта добавится и сезонная активность Apple по накоплению компонентов для устройств нового поколения, которые выйдут осенью.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Корейскую компанию Samsung в прошлом квартале подвела не только ограниченная активность на рынке смартфонов, но и тенденция к использованию китайскими производителями чипов местного производства. Оживление клиентов на направлении смартфонов во втором квартале пока не сможет существенно повлиять на профильную выручку Samsung. Большого числа клиентов на 5-нм, 4-нм и 3-нм техпроцессах у Samsung по-прежнему не наблюдается.

SMIC помогли нарастить выручку на 4,3 % не только заказы на новые модели китайских смартфонов, но и стремление местных клиентов увеличить долю локализованных чипов в составе своей продукции. Тайваньская UMC фактически смогла увеличить объёмы поставок продукции на 4,5 % в первом квартале, но снижение средней цены реализации позволило её отчитаться о росте выручки только на 0,6 %.

Китайская HuaHong Group хоть и занимает только шестое место в рейтинге, оказалась в числе немногих контрактных производителей чипов, продемонстрировавших рост выручки на 2,4 % по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Её доля рынка выросла с 2,0 до 2,2 %, а выручка достигла $673 млн. Компании удалось увеличить как объёмы поставок продукции, так и степень загрузки предприятий, но динамику роста выручки ослабило снижение средней цены реализации. NexChip и VIS (Vanguard) также увеличили выручку последовательно на 0,6 и 0,7 % соответственно, но в абсолютном измерении она едва превышает $300 млн, а потому компании могут претендовать только на девятое и десятое места соответственно.

Во втором квартале совокупная выручка десяти крупнейших контрактных производителей чипов, по прогнозам аналитиков TrendForce, вырастет от силы на несколько процентов в последовательном сравнении, поскольку спросу на компоненты для систем искусственного интеллекта будет сопутствовать некоторое оживление рынка смартфонов, но спрос на чипы, выпускаемые по зрелым техпроцессам, будет расти медленно из-за общей неблагоприятной макроэкономической ситуации.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, производство микросхем, аналитика, trendforce
полупроводники, производство микросхем, аналитика, trendforce
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