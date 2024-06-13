Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550

Предпочитающие выпускать гибриды или традиционные машины с ДВС японские производители на внутреннем рынке не так часто предлагают аккумуляторные электромобили, поэтому предстоящий выход компактного электромобиля Honda N-VAN e: является громким событием для японского рынка. Машина стоимостью от $15 550 будет предлагать запас хода 245 км и широкие возможности трансформации.

Компоновка новинки традиционна для японских машин универсального назначения, ориентированных на эксплуатацию в тесных городах архипелага. Умеренный запас хода в 245 км позволил удержать стоимость электромобиля в разумных пределах, причём желающие могут за доплату в $700 получить поддержку экспресс-зарядки. В этом случае время полной зарядки тяговой батареи сократится с четырёх с половиной часов до тридцати минут.

Само собой, широчайшие возможности трансформации салона позволят использовать такой электромобиль и для работы в службах доставки. В максимально «населённом» варианте машина может перевезти четырёх пассажиров, но кресла можно сложить в ровный пол, оставив полноценное сидение только для водителя. Левая средняя стойка у электромобиля отсутствует, что в сочетании со сдвижной задней дверью значительно облегчает погрузку габаритных предметов и их извлечение из салона. В одной из модификаций оставлено только сидение водителя, а двухместный вариант салона предлагает единственному пассажиру разместиться сразу за водительским креслом.

Самые богато оснащённые версии N-VAN e: будут предлагаться по цене более $17 000, но Honda утверждает, что различные субсидии опустят сумму до более скромных величин. В самой богатой комплектации электромобиль сможет похвастать наличием серьёзного комплекта систем активной помощи водителю и автоматической передней светотехникой. Прогрев или охлаждение салона и батареи можно будет запрограммировать заранее, чтобы расходовать на это электроэнергию из сети, увеличивая тем самым запас хода. Силу тока и степень зарядки батареи также можно будет ограничивать, сохраняя параметры энергопотребления в пределах, установленных контрактом с поставщиком ресурса, а также увеличивая срок жизни аккумуляторов. По выбору заказчика кузов машины может иметь двухцветную окраску, в Японии Honda N-VAN e: поступит в продажу 10 октября текущего года.