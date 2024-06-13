Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности

Мировая отрасль оперативной памяти DRAM по итогам I квартала продемонстрировала рост выручки на 5,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обращает внимание аналитическая компания TrendForce. Выручка отрасли за указанный период достигла $18,35 млрд — она была обусловлена ростом контрактных цен на основные продукты, причём ценовая динамика оказалась более значительной, чем в IV квартале 2023 года.

В I квартале, который традиционно является не лучшим сезоном в отрасли, с сокращением поставок столкнулись все три крупнейших поставщика; более того, у производителей готовой продукции оказались высокие уровни запасов, из-за чего объёмы закупок дополнительно сократились. Средняя цена продажи (ASP) в результате роста контрактных цен в IV квартале 2023 года оставалась высокой. Самый высокий рост цен в отрасли показал сегмент мобильной DRAM благодаря высоким продажам китайских смартфонов. В потребительском сегменте рост цен оказался наиболее низким — производителям ещё предстоит очистить запасы.

Несмотря на то, что потребительский спрос остаётся слабым, ожидается, что объёмы поставок основных поставщиков в соответствии с традиционными сезонными переменами во II квартале будут расти. В результате некоторые OEM-производители начали договариваться о ценах выше первоначальных ожиданий аналитиков — предполагается, что контрактные цены во II квартале покажут рост на 13–18 %.

Выручка Samsung показала квартальный рост на 1,3 % до $8,05 млрд, но доля компании на рынке снизилась на 1,6 п.п. до 43,9 %. Компании удалось сохранить лидирующие позиции на рынке. Стратегия Samsung, направленная на увеличение средней цены на 20 % успешно компенсировала снижение объёма поставок, выраженное однозначным процентным показателем, продемонстрировав таким образом ориентацию на приоритет цены над объёмом. Квартальный рост доходов занявшей второе место SK hynix составил 2,6 % до $5,7 млрд — доля рынка компании снизилась на 0,7 п.п. до 31,1 %. Показатель ASP вырос на 20 %, компенсировав падение объёмов поставок аналогично Samsung.

Самым значительным квартальным ростом выручки на 17,8 % до $3,95 млрд отметилась Micron — это она перетянула на себя 2,3 п.п. доли рынка, заняв 21,5 % с третьим местом. Компания нарастила ASP на 23 % при снижении поставок на 4–5 %, снова обогнав двух корейских конкурентов. Micron обеспечила себе высокие показатели за счёт агрессивной ценовой стратегии и высоких поставок серверной DRAM для крупных американских клиентов. Во II квартале Samsung ожидает роста в пределах от низкого до высокого однозначных показателей; SK hynix прогнозирует средний однозначный рост, а Micron готовится к небольшому снижению.

В лагере тайваньских производителей Nanya в I квартале отметилась ростом отгрузок на низкий однозначный процент — это было обусловлено пополнением запасов из-за роста цен и медленным восстановлением продаж потребительской DRAM. Высокий однозначный рост показала ASP, в результате чего компания нарастила выручку на 10,5 % до $302 млн. Winbond в I квартале контрактных цен не повышала, но показала высокие отгрузки, увеличив выручку на 21,6 % до $162 млн. Расчёт выручки PSMC преимущественно включает её собственную DRAM-продукцию и исключает бизнес по полупроводниковому производству. Несмотря на восстановление загрузки мощностей, компания в I квартале показала снижение выручки DRAM на 28,2 % до $28 млн из-за поставок преимущественно недорогих продуктов DRAM и сокращения дней производства и отгрузки в праздничный сезон.