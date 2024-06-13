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Huawei HarmonyOS вытеснила iOS со второго места по доле рынка в Китае

Мобильная операционная система HarmonyOS от Huawei демонстрирует взрывной рост популярности, обгоняя iOS по темпам продаж в Китае. По всей видимости, это обусловлено выходом смартфонов Huawei с 5G на базе фирменной программной платформы.

Источник изображения: Huawei

Источник изображения: Huawei

По данным авторитетной исследовательской компании Counterpoint Research, операционная система HarmonyOS китайской компании Huawei в первом квартале 2024 года впервые превзошла по популярности в Китае конкурирующую систему iOS от Apple. В частности, доля HarmonyOS на рынке смартфонов в Китае резко выросла с 8 % по итогам первого квартала 2023 года до 17 % к концу первого квартала текущего года. В то же время, популярность iOS снизилась с 20 % до 16 % по этому же периоду. Таким образом, HarmonyOS заняла второе место после доминирующей ОС Android.

Источник изображения: gizmochina.com

Источник изображения: gizmochina.com

Эксперты отмечают, что впервые, начиная с первого квартала 2019 года, iOS потеряла долю рынка по сравнению с предыдущим кварталом. Одной из ключевых причин этого аналитики называют активное продвижение Huawei своих новейших смартфонов с 5G, которые успешно конкурируют с iPhone.

Успех HarmonyOS не ограничивается одним Китаем. По данным того же Counterpoint Research, в мировом масштабе доля этой ОС выросла вдвое по сравнению с первым кварталом 2023 года и достигла 4 %. За тот же период немного сократились позиции лидеров рынка Android и iOS — с 78 % и 20 % в первом квартале 2023 года до 77 % и 19 % в первой четверти текущего года соответственно.

Источник изображения: gizmochina.com

Источник изображения: gizmochina.com

Особенно впечатляют темпы внедрения HarmonyOS на смартфонах с поддержкой 5G. Если в первом квартале прошлого года таких устройств было всего 9 %, то в этом году их доля достигла уже 50 %. Эксперты прогнозируют дальнейший стремительный рост, учитывая приоритетное внимание Huawei к домашнему рынку.

Прогнозные оценки экспертов, сделанные в начале года, полностью подтверждаются. Все больше аналитиков сходятся во мнении, что уже к концу 2024 года HarmonyOS превзойдёт iOS по популярности и станет второй по величине мобильной операционной системой в Китае.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Операционные системы,
Теги: huawei, harmonyos, ios, рынок смартфонов
huawei, harmonyos, ios, рынок смартфонов
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