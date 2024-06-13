Автономное вождение по-японски: учёные создали человекоподобного робота-водителя

Является ли человекоподобный робот ключом к созданию автономных автомобилей, которые не будут наезжать на пешеходов и врезаться в препятствия? Разобраться в этом решила группа исследователей из Токийского университета, которая изложила свои аргументы в пользу такого подхода в опубликованной недавно научной статье.

Исследователи создали робота-гуманоида по имени Мусаси и обучили его управлять небольшим электромобилем на испытательном треке. В конструкции Мусаси предусмотрено две камеры, которые заменяют ему глаза, а также позволяют «видеть» дорогу перед собой и отражения в зеркалах. Своими руками он может повернуть ключ зажигания, рулить, активировать ручной тормоз и включить указатель поворота. Ноги робот использует для нажатия педалей газа и тормоза.

Учёные научили Мусаси поворачивать руль в нужный момент, передавая ему необработанные данные с датчиков и камер. В конечном счёте робот смог поворачивать на перекрёстах, соблюдая сигналы светофора, но есть нюансы. На данным этапе робот очень медленно убирает ногу с педали тормоза, из-за чего поворот на перекрёстке занимает около двух минут. По словам исследователей, такая медлительность обусловлена техническими ограничениями и мерами предосторожности.

В ходе отдельного эксперимента робот смог повернуть на перекрёстке быстро. Однако у него всё ещё возникают проблемы с поддержанием постоянной скорости при движении на подъёме, когда нужно немного усиливать нажатие на педаль газа. В дальнейшем учёные намерены продолжить свою деятельность, чтобы создать робота и соответствующее программное обеспечение нового поколения.