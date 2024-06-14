Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI

Несколько акционеров Tesla обвинили Илона Маска (Elon Musk) и совет директоров компании в сознательном перенаправлении ценных кадров и ресурсов в конкурирующую организацию — стартап xAI, занимающийся разработкой систем искусственного интеллекта.

В иске акционеры Tesla утверждают, что Маск и совет директоров нарушили свои фидуциарные обязательства перед Tesla, запустив в 2023 году стартап xAI с целью постижения «истинной природы Вселенной». Иск был подан в штате Делавэр, где всё ещё зарегистрирован автопроизводитель, за несколько часов до того, как акционеры Tesla должны были проголосовать за перенос юридического адреса в Техас — ранее судья из Делавэра заблокировал выплату Илону Маску суммы в $56 млрд. Иск от лица компании подали пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters, а также частные лица Дэниел Хейзен (Daniel Hazen) и Майкл Джампьетро (Michael Giampietro).

Они отметили, что Маск в течение нескольких лет позиционировал Tesla не как автопроизводителя, а как компанию, которая занимается робототехникой и ИИ. Это помогло поднять стоимость акций Tesla, в результате чего капитализация компании превысила стоимость всех ведущих автопроизводителей вместе взятых.

При этом Маск «направлял дефицитные кадровые и прочие ресурсы из Tesla в xAI и привлекал миллиарды долларов в xAI, заявляя о доступе xAI к принадлежащим Tesla данным, связанным с ИИ», говорится в иске. Ранее стало известно, что xAI привлекла инвестиции на сумму $6 млрд — средства пойдут на вывод первых продуктов компании на рынок. К настоящему моменту xAI уже запустила чат-бот Grok — конкурент OpenAI ChatGPT доступен в соцсети X только для подписчиков Premium.