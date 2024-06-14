Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Акционеры Tesla подали в суд на Илона Ма...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI

Несколько акционеров Tesla обвинили Илона Маска (Elon Musk) и совет директоров компании в сознательном перенаправлении ценных кадров и ресурсов в конкурирующую организацию — стартап xAI, занимающийся разработкой систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

В иске акционеры Tesla утверждают, что Маск и совет директоров нарушили свои фидуциарные обязательства перед Tesla, запустив в 2023 году стартап xAI с целью постижения «истинной природы Вселенной». Иск был подан в штате Делавэр, где всё ещё зарегистрирован автопроизводитель, за несколько часов до того, как акционеры Tesla должны были проголосовать за перенос юридического адреса в Техас — ранее судья из Делавэра заблокировал выплату Илону Маску суммы в $56 млрд. Иск от лица компании подали пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters, а также частные лица Дэниел Хейзен (Daniel Hazen) и Майкл Джампьетро (Michael Giampietro).

Они отметили, что Маск в течение нескольких лет позиционировал Tesla не как автопроизводителя, а как компанию, которая занимается робототехникой и ИИ. Это помогло поднять стоимость акций Tesla, в результате чего капитализация компании превысила стоимость всех ведущих автопроизводителей вместе взятых.

При этом Маск «направлял дефицитные кадровые и прочие ресурсы из Tesla в xAI и привлекал миллиарды долларов в xAI, заявляя о доступе xAI к принадлежащим Tesla данным, связанным с ИИ», говорится в иске. Ранее стало известно, что xAI привлекла инвестиции на сумму $6 млрд — средства пойдут на вывод первых продуктов компании на рынок. К настоящему моменту xAI уже запустила чат-бот Grok — конкурент OpenAI ChatGPT доступен в соцсети X только для подписчиков Premium.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится
Tesla переведёт электромобили на новую платформу не ранее 2027 года, а роботакси не скоро начнут приносить деньги
Илон Маск призвал клиентов Tesla не ждать выхода обновлённой Model Y в этом году
Китайские разработчики урезают производительность своих чипов, чтобы их выпускала TSMC
Китай потратил на оборудование для выпуска чипов почти столько же, сколько все остальные страны на Земле
Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: илон маск, tesla, xai, судебные разбирательства
илон маск, tesla, xai, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 37
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26
Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок 20

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании
Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные
Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млн
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
Президент России запретил ИБ-сервисы и услуги из недружественных стран 32 мин.
В «Рувики» появятся ИИ-алгоритмы уже в этом году 43 мин.
«Самое хардкорное "Диско" со времён Disco»: сотрудники ZA/UM рассказали об отменённой игре во вселенной Disco Elysium, которая могла спасти студию 57 мин.
AWS выделит $230 млн на поддержку стартапов в области генеративного ИИ, но деньги они вряд ли увидят 2 ч.
Акции Adobe взлетели на 17 % на фоне успешного квартального отчёта 3 ч.
Глава FromSoftware: Bloodborne заслуживает выйти на ПК 3 ч.
Инсайдер уточнил, когда выйдут Fable и Gears of War: E-Day 4 ч.
YouTube может внедрить рекламу на уровне сервера — её блокировка станет невозможной 4 ч.
Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP 5 ч.
ИИ-поиск Google продолжает рекомендовать добавлять в пиццу клей, хотя компания отчиталась об исправлении 6 ч.
«Ростех» представил самый маленький компьютер на «Эльбрусе» — как два Raspberry Pi 15 мин.
AWS, но в космосе: Phantom Space и Assured Space Access создадут космическое облако Phantom Cloud 31 мин.
MSI представила корпус MAG PANO 100 PZ с панорамным обзором и поддержкой плат с тыльными разъёмами 2 ч.
Срок эксплуатации суперкомпьютеров растёт, несмотря на прекращение поддержки оборудования 2 ч.
Tesla устроит на свои заводы более 1000 роботов-гуманоидов Optimus в следующем году, пообещал Илон Маск 2 ч.
Western Digital создала самый ёмкий в мире кристалл 3D QLC NAND — на 2 Тбит 3 ч.
Беспилотные авто и роботы-доставщики «Яндекса» заработают под брендом «Автономный транспорт» 3 ч.
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI 4 ч.
Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля 4 ч.
Mercedes-Benz получила для тестов настоящие американские твердотельные аккумуляторы 6 ч.