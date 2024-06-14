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Акции Adobe взлетели на 17 % на фоне успешного квартального отчёта

Акции Adobe подорожали после публикации финансового отчёта по итогам II квартала финансового 2024 года (закончился 31 мая) — выручка и прибыль превзошли ожидания инвесторов, а компания повысила показатели собственного годового прогноза.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Скорректированная прибыль на акцию Adobe по итогам отчётного периода составила $4,48 против ожидаемых $4,39; выручка — $5,31 млрд против ожидаемых $5,29 млрд. Доходы компании выросли на 10 % в годовом выражении. На III квартал 2024 финансового года Adobe прогнозирует показать прибыль на акцию в диапазоне $4,50–$4,55 с выручкой от $5,33 млрд до $5,38 млрд — аналитики ожидали $4,48 и $5,4 млрд соответственно. Чистая годовая регулярная выручка по направлению цифровых медиа, включающем подписки Creative Cloud, составила $487 млн, что выше предсказанных аналитиками $437,4 млн.

Adobe повысила собственный прогноз на 2024 финансовый год: скорректированная прибыль на акцию составит от $18,00 до $18,20, а выручка — от $21,40 млрд до $21,50 млрд. Аналитики сошлись на показателях $18,02 и $21,46 млрд соответственно. По состоянию на март прогноз был от $17,60 до $18,00 скорректированной прибыли на акцию с выручкой от $21,30 млрд до $21,50 млрд. В последние недели компании — разработчики ПО SentinelOne, UiPath, Veeva снизили прогнозы по годовой выручке, сославшись на слабую экономику и интерес к искусственному интеллекту. По мнению главы Adobe Шантану Нарайена (Shantanu Narayen), в экономике не произошло никаких изменений, на которые стоило бы обратить внимание.

За отчётный период Adobe запустила сервис тонкой настройки моделей генеративного ИИ Firefly для компаний — он помогает генерировать изображения в соответствии с руководством по использованию бренда. По мнению руководства Adobe, доступ к Firefly является для клиентов аргументом продлевать подписку Creative Cloud. До публикации финансового отчёта акции Adobe с начала года теряли 23 %, тогда как индекс S&P 500 показывал рост на 14 %.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, отчёт, квартал
adobe, отчёт, квартал
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