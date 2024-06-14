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«Самое хардкорное "Диско" со времён Disco»: сотрудники ZA/UM рассказали об отменённой игре во вселенной Disco Elysium, которая могла спасти студию

Портал PC Gamer пообщался с 12 нынешними и бывшими сотрудниками ZA/UM, включая сценариста Disco Elysium Арго Туулика (Argo Tuulik) и нарративного дизайнера Дору Клинджич (Dora Klindžić), насчёт ситуации с играми студии.

Источник изображения: Steam (DarkPrince9507)

Источник изображения: Steam (DarkPrince9507)

Напомним, в феврале руководство ZA/UM отменило разработку X7 — возглавляемого Тууликом и Клинджич ответвления / самостоятельного расширения Disco Elysium, — вследствие чего уволило четверть сотрудников (в том числе Туулика).

Что известно о X7:

  • X7 была меньше Disco Elysium, но представляла собой полноценную игру;
  • X7 была посвящена одним из самых полюбившихся фанатам персонажей Disco Elysium, включала улучшенные элементы «психологической RPG» и развитие механики диалогов;
  • по словам одного из сотрудников, X7 была наиболее близка к Disco-игре без ключевых разработчиков «Элизиума» — покинувших ZA/UM со скандалом (продолжается до сих пор) создателя Disco Elysium Роберта Курвица (Robert Kurvitz), арт-директора Александра Ростова и сценаристки Хелен Хиндпере (Helen Hindpere);
  • Клинджич описывает X7 как «самое хардкорное "Диско" со времён Disco»;
  • X7 впечатлила остальные команды в ZA/UM на внутренней демонстрации в конце 2023 года, поэтому отмена игры стала для сотрудников шоком;
  • X7 могла выйти в 2025 или даже 2024 году, но не сложилось.

X7 одобрили в августе 2022 года — тизер хотели показать на The Game Awards 2022. Игру погубило отсутствие планирования (предпроизводства у неё не было) и иерархии — лидерство захватил скандальный продюсер Тынис Хаавел (Tõnis Haavel).

За высказывания в фильме People Make Games руководство ZA/UM устроило Туулику «кампанию унижения» (источник изображения: People Make Games)

За высказывания в фильме People Make Games руководство ZA/UM устроило Туулику «кампанию унижения» (источник изображения: People Make Games)

Сотрудники утверждают, что X7 был наиболее близким к готовности проектом студии и описывают его как «именно ту игру, какую нужно было выпустить» ZA/UM для убеждения фанатов, что франшиза находится в надёжных руках.

Помимо X7, руководство ZA/UM отменило проект P1 продюсера Каура Кендера (Kaur Kender) — научно-фантастическую игру по новой франшизе — и Y12 (сиквел Disco Elydium). Его судьба была решена после ухода Курвица, Ростова и Хиндпере.

В настоящее время ZA/UM трудится на двумя играми: небольшим мобильным развлечением под кодовым названием M0 и C4 — полноценной RPG не во вселенной Disco Elysium.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG,
Теги: disco elysium, za/um, ролевая игра
disco elysium, za/um, ролевая игра
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