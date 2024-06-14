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Microsoft задержит выпуск ИИ-функции Recall, которая записывает все действия пользователя

Microsoft намеревается выпустить свои новые Copilot Plus PC без функции Recall, которая записывает все действия на компьютере. Компания решила задержать её выход, чтобы протестировать функцию в рамках программы Windows Insider и доработать аспекты безопасности.

Источник изображений: blogs.windows.com

Источник изображений: blogs.windows.com

«Мы скорректируем модель выпуска Recall, чтобы использовать опыт сообщества Windows Insider и гарантировать, что [её] работа отвечает нашим высоким стандартам качества и безопасности. <..> Когда Recall (предварительная версия) станет доступной в программе Windows Insider, мы опубликуем в блоге сообщение с подробностями о том, как получить предварительную версию», — сообщили в Microsoft. Другими словами, Recall на начальном этапе останется недоступной даже для участников Windows Insider и первых покупателей Copilot Plus PC — при этом инженеры Windows сейчас активно тестируют и внедряют улучшения безопасности к выходу компьютеров нового поколения в продажу. И теперь компания фактически признала, что ей требуется дополнительное время для доработки и испытаний Recall.

Microsoft анонсировала функцию Recall как нововведение для Copilot Plus PC в мае, и с тех пор эксперты и защитники конфиденциальности неоднократно предупреждали, что в первозданном виде она может стать «катастрофой» в аспекте кибербезопасности. В ответ компания обязалась внести в Recall три важных изменения: отключить её по умолчанию, обеспечить шифрование её базы данных и добавить аутентификацию через Windows Hello. В основе Recall лежит работа локальных моделей искусственного интеллекта — данные не передаются Microsoft, а функция позволяет просматривать последовательность операций на компьютере и возвращаться к любой точке в прошлом.

О решении отложить запуск Recall компания объявила сразу после того, как её президент Брэд Смит (Brad Smith) дал показания перед Комитетом по внутренней безопасности в Палате представителей. Он заявил, что Microsoft ставит безопасность превыше всего. «Она даже важнее, чем работа компании над искусственным интеллектом», — заверил конгрессменов топ-менеджер. Он также пообещал сделать вопрос безопасности обязательной составляющей при проведении внутренних аттестаций сотрудников два раза в год — результаты проверок будут учитываться при расчёте заработной платы и ежегодных бонусов.

Recall была разработана в обстановке секретности до начала реализации масштабной программы Secure Future Initiative (SFI) — функция ещё не прошла публичного тестирования в Windows Insider. Microsoft выявила некоторые недочёты в безопасности функции, начала её перерабатывать и проводить дополнительное тестирование. Сейчас ей необходимо дополнительное время, чтобы убедиться, что эти изменения соответствуют её обязательству ставить безопасность превыше всего.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: microsoft, recall, ии
microsoft, recall, ии
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